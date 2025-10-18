市販薬の前に絶対試すべき、加齢による精力減退・男性更年期に効く「すごいハーブ」とは？…植物療法の第一人者が、その驚くべき効果を解説

「だるさが抜けず、日中の仕事に支障が出始めている」「加齢とともに精力減退に困っている」……なかなか相談しづらい不調が続いている男性に、市販薬に頼る前にためしてみてほしいのが、日々、あらゆる効果が“科学的”に実証されつつある「植物療法」（フィトテラピー）。

「これからは、不調を自分で治していく時代」--そう語るのは、世界45の国と地域で刊行されている女性誌『ELLE』にて、「世界を変える女性100人」に選ばれた、日本における植物療法（フィトテラピー）の第一人者・森田敦子さん。2025年10月4日放送の「一柳良雄が問う 日本の未来」にも出演するなど、経済界からも注目されています。

森田さん曰く、植物療法研究は日々進化しており「ただ『この植物が効く』という単純なものではなく、『合わせる』という考え方が注目されてきています。ハーブとハーブ、ハーブと食べ物を組み合わせることで、体への吸収率が高まり、代謝が活性化し、より高い効果を得られることが科学的に実証されてきています」と言います。

本稿では、森田氏の新刊『ベスト・オブ 自然ぐすり 体と心の不調と予防に』（ワニブックス刊）より一部抜粋・編集し、加齢による精力減退や男性更年期の改善に効果的な、男性が摂るべき“自然ぐすり”について、徹底解説します。

加齢やストレスで減退する性欲…「性欲保持」に良いハーブ

◇高麗人参…性ホルモンの源を活性化！（アダプトゲン／精力増強／疲労回復）

人間の3大欲求の1つである性欲は、ホルモン分泌を促し健康を支える大切なもの。性ホルモンの働きを高める高麗人参は、あらゆる性ホルモンの源となるマザーホルモン（DHEA）を活性化する作用を持っています。男性ホルモン（テストステロン）や女性ホルモン（エストロゲン）などの生成も促すマザーホルモンは、20代でピークを迎え、加齢やストレスによって減少してしまいます。

高麗人参はこのマザーホルモンに作用するので、性ホルモンの生成を促して精力増進につながります。それだけではなく、アンチエイジングへの効果も。

高麗人参は韓国産のほうが日本産と比べて約5倍薬効が高いと言われているので、韓国産のものを購入するといいでしょう。

◇マカ…スーパーフードで精力増進（アダプトゲン／精力増強／疲労回復）

マカは、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富なスーパーフードとしても知られています。性ホルモンに近いステロイド成分を多く含んでいるので、ホルモンバランスや自律神経の働きを整えてくれる効果があります。

アミノ酸の一種、アルギニンも豊富で、疲労からくる性欲減退にも効果を発揮。亜鉛やヘム鉄などのミネラルやビタミンCも合わせて補うようにすると、さらに効果的です。亜鉛を補うならしじみ汁が摂りやすいでしょう。

◇次に選ぶなら…「アスパラガス」（疲労回復／スタミナ増強）「にんにく」（疲労回復／血管拡張）

男性の精力増強におすすめの食材がアスパラガスとにんにくです。アスパラガスに含まれるアスパラギン酸には興奮系の中枢神経に働きかける作用があり、精力増強や疲労回復に効果が。

一方のにんにくにはアリシンという成分があり、血管拡張作用で勃起力にも関係することから、ED対策としても有効とされています。にんにくを刻んだりおろしたりすると出てくる成分で、ビタミンB₁と一緒に摂るとさらに効果的です。

加齢とともに男性にも訪れる…「男性更年期」改善に良いハーブ

◇心身を整え元気を取り戻す！「エゾウコギ」（アダプトゲン／抗ストレス）×「ギンコビロバ」（血管拡張／抗酸化）

男性ホルモンのテストステロンは、男女ともに年齢を重ねると低下しますが、40代後半になると女性のほうが高くなってしまうと言われるほど、男性においては、低下が顕著に見られます。その時期を男性更年期といい、精力減退や気持ちの落ち込み、疲れが取れないといった女性の更年期と似たような症状が出やすくなります。

このときに摂りたいのがエゾウコギとギンコビロバの組み合わせ。エゾウコギは肉体的、精神的両方の疲れを癒してくれるハーブ。弱った心身をベースから整え、健康を底上げしてくれます。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制する作用もあり、精神的なイライラや不安感といった症状の緩和にも。女性の更年期症状にもおすすめです。

一方のギンコビロバはフラボノイドとギンコライドという成分が豊富で、微細血管への血流を促進する作用があり、神経伝達に関わる症状の緩和に役立ちます。

ED（勃起不全）にも効果的なので、性交渉時の不調がある男性にも良いハーブと言えるでしょう。エゾウコギとギンコビロバを1：1の分量で合わせて飲めばさらに効果的。

◇次に選ぶなら…海外ではおなじみ「トリビュラス」「ロディオラ」「トンカットアリ」

ヨーロッパでは、男性更年期症状と言えばトリビュラスとロディオラが有名。トリビュラスは亜鉛と一緒に摂ることで男性ホルモンの分泌量が増加し、ED改善効果も。ロディオラはガソリンスタンドで売られるほど身近な存在で、疲労感や気分の落ち込みなど、更年期のさまざまな症状を改善してくれます。

もう1つ注目なのがトンカットアリ。高麗人参の5倍以上ものパワーを持つ精力剤で、男性機能の衰えを感じたらまず試したいハーブの1つです。

自然ぐすりには、もっとも身近でポピュラーな存在の「ハーブティー」、ハーブをアルコールやグリセリンなどに浸けて成分を滲出させた抽出液「タンチュメール（チンキ）」、味を気にせず飲める、持ち運びにも便利な「錠剤などのサプリメント」、そして、一般的にエッセンシャルオイルやアロマオイルなどと呼ばれる「精油」があります。これらを、ご自身の生活スタイルや、ハーブの性質に合わせて、適宜、使い分けるといいでしょう。

忙しい日々でも、必ず体と心の声に耳を傾け、SOSをスルーせず、できることからケアする……。ヘルスリテラシーとは、ただ知識を集めることではありません。情報を理解したうえで見極め、きちんと実行してこそ。「なるほど」と思って終わりにしてしまうのではなく、実践につなげていってください。

