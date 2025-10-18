³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î¡Ö´²ÍÆ¤µ¡×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤à¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¤â¡Ö¶¦»ºÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á
（本記事は10月8日発売『中国共産党　歴史を書き換える技術』（ワニブックス刊）より抜粋・編集したものです）
¡Ö°Ü½»¤ÎÎ®¤ì¡×¤ÎÇØ¸å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤â¤Î
Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Î¡Ö°Ü½»¤ÎÎ®¤ì¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÀ©ÅÙÅª´²ÍÆ¤µ¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£ÅªÅýÀ©¤Î¶¯²½¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¿¼ÁØÅª¤ÊÍ×°ø¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÓÂôÅì¡¢ûç¾®Ê¿¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£´Ä¶¤Ï2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±½¬¶áÊ¿¤¬¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È¡¢ûç¾®Ê¿¤Î²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤Î¤â¤È¤Çµð³Û¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ö¹ÈÆóÂå¡×¤ä¡ÖÂÀ»ÒÅÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¸¢ÁØ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÈ¿ÉåÇÔ±¿Æ°¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ°Äì¤·¤¿½ÍÀ¶¤¬ÃÇ¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
É½¸þ¤¤Ë¤Ï±ø¿¦¤Î°ìÁÝ¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤Î±¿Æ°¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Îµá¿´ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¯¼£Åª¼êÃÊ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯²½¤µ¤ì¡¢·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼Ô¤¬¼«Î©Åª¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¡¢´°Á´¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÙÍµÁØ¤¬ÅÞ¤ÎÅýÀ©¤òÆ¨¤ì¡¢¼«Î§Åª¤ËÉÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤òÈà¤é¼«¿È¤¬¸ç¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñ³°°Ü½»¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙÅª¤Ê´Å¤µ¤È¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤Ì¤«¤¿¤Á¤ÇÈà¤é¤Î¡ÖÆ¨ÈòÀè¡×¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÊÒ¤Å¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Î¹½Â¤Åª¸Â³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ë¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î´õË¾Åª´ÑÂ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤¬·ÐºÑÅª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö»ÔÌ±Åª¤ÊÃæ»º³¬µé¡×¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢Ì±¼ç²½¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡£º£Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ò¾§¤¨¤ëÀ¯¼£²È¤äÀìÌç²È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÂÎÀ©¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¸¸ÁÛ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃæ»º³¬µé¡×¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¶¦»ºÅÞ°÷¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿·ÐºÑÅªÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë¶¦»ºÅÞ°÷¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÅÞ¡×¤È¤¤¤¦À¯¼£ÅªÏÈÁÈ¤ß¤ÎÆâÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤â¡¢ÅÞ¤ÎÏÀÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹½¿Þ¤ÏÃæ¹ñ´ë¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¹ñÍ¤Ç¤¢¤ìÌ±´Ö¤Ç¤¢¤ì¡¢´ë¶È¤ÏÃ±¤Ê¤ë·ÐºÑ¼çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦»ºÅÞ¤¬ÉÙ¤ò¼ýÃ¥¤·¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£ÅªÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î·ÐºÑ²þ³×¤ÏÀ©ÅÙÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
²¾¤ËÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°ú¤òÍýÍ³¤ËÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤òÈóÆñ¤·¡¢À§Àµ¤òµá¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º´ë¶È¤¬±þ¤¸¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÍ´ë¶È¤Î°Õ»Ö¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î°Õ»Ö¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤º¡¢´ë¶È²þ³×¤È¤ÏÅÞ¤Î»ÙÇÛ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ³×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑÂÎÀ©¤Ï¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬Á°Äó¤È¤¹¤ë¶áÂå²½¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¼¡¸µ¤ò°Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÊÑ²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£ÂÎÀ©¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¸¶Íý¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐÃæÀ¯ºö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎÁ±°Õ¤¬¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤ë
ÂÎÀ©ÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑ¹ÔÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¿¼¤¤°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
Èà¤é¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÃøÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¹â³ÛÊª·ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌµ¿ÍÅç¤Î¹ØÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÇúÇã¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬²áÅÙ¤ËËÄ¤é¤á¤Ð¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Î·Ù²ü¤ò¾·¤¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¤ËÀ©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿»ñ¶â¤¬Ãè¤ËÉâ¤¡¢Êª·ï¤¬ÉÔÎÉ»ñ»º¤È²½¤·¤Æ¡¢Åê»ñÀè¤¬¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤¹¤ë»öÎã¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë³¤³°»ñ¶â°ÜÆ°¤Ø¤Î¸·³Ê¤Ê´Æ»ëÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¶É¤¬¾ï¤ËÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î³¤³°Á÷¶â¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¾å¸Â¤òÀß¤±¡¢ÉÔÆ°»ºÌÜÅª¤ÎÁ÷¶â¤Ë¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¶¯¤¤µ¬À©¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤ä¹ñ²È³°²ß´ÉÍý¶É¤È¤¤¤Ã¤¿´ÆÆÄµ¡´Ø¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ÷¶â¿½ÀÁ¤Î¿³ºº¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¤ä½Ð½ê¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝÎ±¤¢¤ë¤¤¤ÏµÑ²¼¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤Î¹ñ³°Î®½Ð¤ÏÊªÍýÅª¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ñËÜ¶â500Ëü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê»ö¶È¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍèÆü¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤¬¤ï¤º¤«3¥«·î°Ê¾å¤ÎÂÚºß¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°Â²Á¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Î±³ØÀ¸¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ°åÎÅ¤äÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤òÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë»öÎã¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ±°Õ¤ÈÀÁ±Àâ¤òÁ°Äó¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔËþ¤äÈèÊÀ¤â¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¤Íè
·ÐºÑÅª¤«¤ÄÀ©ÅÙÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤ÎÄê½»¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÅÔÆâ¤Î¤¢¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤ÇÀê¤á¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¿Í»ùÆ¸¤Î¿ô¤â¡¢ÁêÅö¤Ê³ä¹ç¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼ø¶È¤òÃæ¹ñ¸ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¬¤¿¤¯¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¶èÌò½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¿¦°÷¤ÎÇÛÃÖ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¿Í¿¦°÷¤ÎºÎÍÑ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¡¢½½Ê¬¤ËÁÛÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤À¡×¤È¤¹¤ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²þ¤á¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÀÁ±Àâ¤Ë´ð¤Å¤¯¹Í¤¨Êý¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿Ä¹´üÅª¤«¤Ä´íµ¡´¶¤òÈ¼¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê°µÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¹ÔÀ¯¤Î¡Ö´²ÍÆ¤µ¡×¤ä¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬¤º¤·¤âË¾¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶èÌò½ê¤ä´±¸øÄ£¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¿¦°÷¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È´Ø·¸¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ÔÀ¯¾ðÊó¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ËÏ³±Ì¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï½½Ê¬¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ë¬Æü¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶¦»ºÅÞ¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÉô¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÃÏÊý»²À¯¸¢¤òÉÕÍ¿¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿ÆüÅª¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤¬¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÈ¯¸À¸¢¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÃÏÊý¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡ÖÃæ¹ñ²½¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ú¤Ä¤Å¤¡Û¡Ò¡ÖÎò»Ë¡×¤Ï³ØÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¯¼£¡×¡ÄÃæ¹ñ¤¬¼þÊÕÃÏ°è¤ò¿¯Î¬¤¹¤ë²áÄø¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÎò»Ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÎò»ËÙÔÂ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÎò»Ë¡×¤Ï³ØÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¯¼£¡×¡ÄÃæ¹ñ¤¬¼þÊÕÃÏ°è¤ò¿¯Î¬¤¹¤ë²áÄø¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÎò»Ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¡×
