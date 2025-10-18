「毎朝セブンのおでんを買うハゲ、この世から消えろ！」…縁切り神社で呪いの絵馬を書く人に事情を聞いてみた

東京都板橋区の住宅街の一角に「縁切榎（えんきりえのき）」という小さな神社がある。敷地面積はわずか3坪足らずで、鳥居もお社（やしろ）も小さい。どこか頼りなげな外観だ。

にもかかわらず、他人に呪いをかけられる、嫌いな相手と縁が切れるとの触れ込みでオカルト界にその名を馳せ、現に境内には誰かへの憎しみに溢れた絵馬が所狭しと奉納されている。

今年創刊27年目を迎えた月刊誌「裏モノJAPAN」では、ごく普通の人々の暮らしや悩み、気になる行動を取材したルポルタージュを定期的に掲載。特に人気の22本を収録した新刊『調査ルポ この日本の片隅で』（鉄人社）では、「呪いの絵馬を書く人の心理」にも迫っている（※取材実施は2018年）。

わざわざ、このような神社に足を運び、誰かを呪ってやりたいと絵馬を書く人たちは一体どのような事情を抱えているのか。

同書より、一部抜粋、再編集した上で紹介する。

前編記事〈「佐川急便のクズ男、配達中に事故って死ね！」…縁切り神社で呪いの絵馬を書く人に事情を聞いてみた〉より続く。

【2回目／全2回】

浮気をバラしてほしくない

若いオネーサンにも話を聞いた。彼女の書いた絵馬はやたらとアクシデントを主張する変わった呪いだ。１ヵ月限定で入院を願う理由もさっぱりわからない。なんだこりゃ？

【絵馬の内容】

北海道札幌市■■区のS・Y（女、26歳、公務員）にアクシデントが起きますように。自転車、車、なんの事故でも大丈夫です。できれば1カ月入院するようなケガがいいです。1ヵ月入院するような病気でもいいです。ぜひアクシデントをお願いします。

--今日はなぜここに？

ん〜、ちょっと友達にケガをしてもらいたくて。私の高校時代の同級生なんですけど、再来週、東京に遊びに来るらしいんですよ。でも私は来てほしくなくて。だからケガでもしてくんないかなって。

「バラすに決まってるんです」

--（編集部員）何か都合の悪いことが？

めちゃくちゃ都合悪いです。私、いま彼氏と同棲してるんですけど、その人も同じ高校の同級生で、サユリとも仲いいんですね。ぶっちゃけ、私よりも彼女と仲がいいんです。私はサユリに嫌われてるくらいだから。

なんで、彼女が東京に来たら確実に彼氏と会う流れになるんですよ。ていうか、もうすでにサユリから彼氏に「飲もう」ってLINEが行ってるみたいで。でも、２人が会うとマズイんです。

--嫌な予感がするんですか？

恥ずかしいけどぶっちゃけますね。この前、北海道に帰省したとき、私、浮気しちゃったんですよ。で、それがどうもサユリの耳にも入ったらしくて。あの子、性格悪いし、私の彼氏に絶対バラすに決まってるんです。でもケガか病気になれば東京行きはキャンセルになるでしょ。それを狙ってるんです。

--１ヵ月の意味は？

適当です。軽いケガじゃ東京に来ちゃうかもしれないし、別に死んでほしいほど嫌いでもないので。

＊ ＊

うーん、穴だらけの作戦だ。たとえ呪いが成就したとしても、いずれ浮気がバレるのは必至だろうに……。

あるコンビニ客に激怒

最後はスーツ姿の男性。歳は50代半ばといったところか。そんな彼がしかめ面で書いていた絵馬がやたらテンションが高い。コンビニ客に怒ってるみたいだが、この人、セブン-イレブンの従業員なのだろうか。

【絵馬の内容】

セブンイレブン■■店に毎朝来てるメガネハゲ野郎、この世から消えろ！こっちはオマエのせいでストレスがたまって早死にしそうなんだよ！そうなる前に死んでくれ！

--絵馬に書かれてた「メガネハゲ野郎」さんとは、どういう関係で？

真っ赤な他人だよ。共通点は、毎朝、同じセブンを使ってるってだけ。しゃべったこともなければ、名前すらわかんない。

存在だけは10年以上前から知ってるけどね。たぶん、近くに職場があるんでしょ。毎朝、そこで朝食を買ってるから。

毎朝おでんを買うせいで…

--ケンカでもしたんですか？

するわけないじゃん、いい大人なんだし。じゃなくて、こいつさ、毎年、秋 ごろからおでんを買い出すのよ。おでんを扱わなくなる春先まで毎日毎日。

ホントだよ。ホントに毎日、おでん買うんだよ。朝のオフィス街ってどこのコンビニも激混みじゃん？そんなとき、前に並んでるヤツにおでん買われてみ？頭に血が上るよ、マジで。だからホント、あのメガネハゲだけは許せない。

--その方の後ろに並ばなければいいだけなのでは？

わかってないな。そこのコンビニ、フォーク並びの店なのよ。フォーク並びってわかる？客は一列に並んで、空いてるレジにそれぞれ散ってくやつ。だからそいつがいるとレジ１台分潰れるのと同じだから、結局、列の進みが遅くなるの。

今日なんてさ、おでんの他に公共料金の支払いまでしてやがるんだよ。もうそれで堪忍袋の緒が切れてここに来たってわけ。

＊ ＊

こんなカジュアルな動機の呪いもあるんだな。失礼ながらちょっと笑ってしまった。

----

【さらに読む】〈【千葉・茂原のゴースト団地】市は来年3月までの退去を求めているが…「真名団地」に残った3人の住民たち「廃墟」に暮らす「理由」と「本音」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】【千葉・茂原のゴースト団地】市は来年3月までの退去を求めているが…「真名団地」に残った3人の住民たち「廃墟」に暮らす「理由」と「本音」