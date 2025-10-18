国民的おそうざいおじさんが「これが最終形」と語る「究極のからあげ」の秘密。「賛否両論」笠原将弘氏の結論

テレビでもネットでも大人気の料理業界には様々な人が活躍している。三ツ星レストランや人気料理店のシェフ、動画の再生数何十万回の料理研究家、予約の取れない料理教室、CMや映画にひっぱりだこのフードコーディネイターやフードスタイリスト。

テレビや雑誌やウェブ動画でよく見かける表舞台の「社会的有名人」もいれば、裏方で経験を積み、撮影現場や書籍のクレジットの常連「業界有名人」もいる。

そんな中、表舞台でも裏方でも大人気の、賛否両論の笠原将弘さんが、8月に新刊『笠原将弘のまた食べたくなる おそうざい』（笠原将弘著/マガジンハウス）を出版した。

「今ではうちの定番」笠原さんのレシピ

笠原将弘さんといえば、NHK「きょうの料理」などの料理番組や様々なバラエティ番組にも出演してはスタジオを沸かせ、YouTubeチャンネルでは登録者数116万人（2025年10月現在）の人気料理人。東京・恵比寿の「賛否両論」は、予約可能な2ヵ月先までいっぱいで、著書累計は165万部を超えている。

料理業界に活躍する人は山ほどいる中で、なぜ笠原さんはこんなにも求められるのか。それは、一緒に仕事をしている人たちの声を聞くとよくわかる。

本を担当した編集者は、みな、家で笠原さんの料理をとてもよく作るようになるという。「プロなんだから当たり前でしょ」と思われるかもしれないが、実は当たり前のことではない。

編集者1人が作る冊数と掲載したレシピ数に経験年数を掛ければ、これまでにどれだけ「プロの料理」を見てきたか、ざっと出るだろう。何百、人によっては1000を超えるレシピを紹介してきた編集者もいる。そんな多くのレシピの中で、「うちの料理」になるものの方が実は少ないのだ。

けれども笠原さんに関して言えば、百戦錬磨の料理本担当者がみな、「作りやすい」「今ではうちの定番」などという料理を5つも6つも持っていると聞く。

妻に代わって子どもたちのお弁当も

もちろん笠原さんが、有名日本料理店で修業された一方で、ガンを患った実家の父親の代わりに焼き鳥店を継ぎ、30周年の節目に閉店した年に、現在の『賛否両論』を開店させ、切り盛りしてきたこれまでの日々の鍛錬は大きい。さらに、笠原さんには、2012年に他界した妻に代わって3人の子どもたちのために毎朝お弁当を作ってきた。

わずかな気の緩みも許されない、日本料理店のトップの地位を築きながら、手早く作れて無駄を出さない家庭料理を毎日作る。この両方をやってきた笠原さんだからこそ、多くのファンから編集者やスタッフを魅了するレシピを生みだせるのだろう。

本書の「はじめに」には、こうある。

「50歳を過ぎて食べるものの好みがだいぶ変わってきた」

「最近はというと、昔からあるような日本の普通のおそうざい、シンプルな煮物や野菜のお浸し、あえ物などが大好きだ。」

そして、自身を「国民的おそうざいおじさん」と呼ぶ。

笠原さんが、もし「日本料理一筋〇年」だけを誇る人であれば、「本のための文句では」とうがった見方をしてしまうかも。だが、ここに紹介されたレシピは、まさにおそうざい、本書に書かれた「家庭で調理される手作りの日常のおかず」まんまなのだ。

担当者は中1、小3の子を持つワーママ

そこに嘘のないことは、中1、小3のふたりの息子さんを持つ担当編集の澤藤さやかさんの話でよく分かる。

「料理は好きでよく作りますが、お恥ずかしい話、かーなり適当です」という澤藤さんの家では、本の表紙にもなった「手羽先の名古屋風甘辛だれ」が、「すでに我が家の定番」だという。

「撮影で食べたものがとびきりおいしくて、帰り道で手羽先肉を買って帰り、早速試作」した日から繰り返し作ったと聞けば、実際に澤藤さん作も見たくなる。それがこちらだ。

ご本人は「思いがけずすごいボリュームになりまして、入る器がこれしかなく、チグハグ感が否めませんよね」というが、こんがり揚がった皮に甘辛いたれがしみ込んだ大ぶりの手羽先が積みあがった姿は、なんともむしゃぶりつきたくなる出来栄えではないか。

担当編集者の家庭料理をアップデートしてしまう本書の中から、笠原さん本人が「これが最終形」と言い切る人生最高峰の「鶏のからあげ」のレシピを抜粋掲載してご紹介する。

「これが最終形」鶏のからあげ

からあげは、3つのポイントを押さえれば必ずおいしくできる。

最初に２つの調味料をもみ込み、衣は小麦粉と片栗粉をダブル使い。

最後に二度揚げすれば、カリッとした衣とジューシーな味わいが存分に楽しめる。

私のこだわりは、皮が外側にくるように形を整えてから揚げること。

これで見た目と食感がさらに格上げされる。

材料（2人分）

鶏もも肉…2枚

A

砂糖…大さじ1

塩…小さじ1/2

こしょう…少々

B

しょうゆ、酒…各大さじ2

しょうがのすりおろし…小さじ2

にんにくのすりおろし…小さじ1

小麦粉…大さじ1

片栗粉、揚げ油…各適量

パセリ…適量

レモンの半月切り…2切れ

1 鶏肉は余分な脂や筋を取り除き、大きめのひと口大に切る。

2 ボウルに1を入れてAをもみ込む。全体に汗をかいた感じになったら、Bをもみ込んで30分ほどおく。

3 2の余分な汁けをきり、小麦粉を加えてもみ込み、ねっちょりするまで混ぜ合わせる。

4 3に片栗粉をまぶし、表面に皮がくるように形を整える。

170℃に熱した揚げ油に入れて3分ほど揚げ、一度取り出して3分ほど休ませる。再び油に入れ、時々空気に触れさせながら1〜2分揚げる。

5 パセリに片栗粉をまぶしてさっと揚げる。鶏肉とパセリを器に盛り、レモンを添える。

鶏胸肉を塩と砂糖を溶かした水に漬けておくと、柔らかくジューシーになる、とは聞くが（実際、柔らかくなった）、直接塩と砂糖をもみこむだけでよいのなら、さらに楽でいい。しかも柔らかさと同時に、浸透圧によって肉の細胞から水分が抜け（それが汗をかいた感じの水分となる）、その分調味液がしみこみやすくなるのなら、そのひと手間、やらない手はない。

そして、笠原さんも言うように「皮が外側にくるように形を整える」ことで、周りの皮はカリカリ、中は調味液をしっかり吸い込み、しっとりジューシーに。

ちょっとがんばって二度揚げすれば、究極のからあげに出合えるのだ。

後編「普通なのに感動する肉じゃがの秘密。『国民的おそうざいおじさん』笠原将弘氏の行きついた先」では、仕事に子育てに奮闘する担当編集の澤藤さやかさんに、笠原さんの料理にハマる理由を詳しくお聞きした。予約の取れない人気店「賛否両論」の味になる、だしいらずの「肉じゃが」の作り方も合わせてお伝えする。

【後編を読む】普通なのに感動する肉じゃがの秘密。「国民的おそうざいおじさん」笠原将弘氏の行きついた先