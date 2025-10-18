¡ÖÆ¿Ì¾¤Î¾ðÇ®¡×¡¡¡ÖÃÎ¤Î¥µ¥í¥ó¡×³ÈÂç¿Þ¤ëÎ¥¤ì¥ï¥¶¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤«¤é
¡¡¡ÖS¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò²ÆìÊÖ´Ô»Ë¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤¦¡¢Àï¸å»Ë¤âº´Æ£±ÉºîÆâ³Õ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ò¤Ï¤°¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡×¤È¤Î´¶³´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÍè40Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÇ¯¤Ë¡¢S¥ª¥Ú¤Î¼ç¤¿¤ëÆïÅÄÕé¡Ê¤ß¤Î¤ë¡Ë¤ÈÀï¸åÀ¯¼£¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÂçÃø¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢Àï¸å»Ë¸¦µæ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Î¼êË¡¤äÆüµ¡¢³Ð½ñ¡¢»ñÎÁ¤ÎÈ¯¸«¤È²òÀÏ¤¬¿Ê¤ß¡¢Àï¸å»Ë¤ÎàÆæá¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¹ñ¤ÏÈëÆ¿¤òÈþÆÁ¤È¤¹¤ë´·½¬¤ËÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÀï¸å»ËÈ¯¸«¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÈ¯·¡¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ö¼Â¤Î¸¡¾Ú¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢À¯¼£¤Ë¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤¿¼Ô¤ÎÅÁµÅªÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬¡¢Àï¸åÀ¯¼£»Ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍàÅÚ¡Ê¤è¤¯¤É¡Ë¤ò³«Âó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤È¸À¤¨¤ë¡£Ãø¼Ô¤ÏÆïÅÄ¤Ë20Ç¯¤Û¤É»Å¤¨¤¿ÏÂÅÄ½ã¡£¤¹¤Ç¤ËÆïÅÄ¤ÎÆüµ¤ä»ñÎÁ¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¼Â¾ÚÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢»þ¤ËÆïÅÄ¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤°¤¤¤°¤¤¤ÈÇ÷¤ê¡¢»þ¤Ë±óÌÜ¤Ë¸«¤ë¥¹¥³¡¼¥×¤ò¤È¤ë¡£ÂçÃø¤À¤¬¡¢ÆÉ¤à¼Ô¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆïÅÄ¤Ø¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¼è¤êÊý¤Î¸«»ö¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡70Ç¯Âå¤ËºäËÜÆóÏº¤È¤¤¤¦Ì¤Íè³Ø¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤Ï´°Á´¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£ÆïÅÄ¤¬¤½¤ì¤³¤½¡ÖÆ¿Ì¾¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÈà¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¤Î¥µ¥í¥ó¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤«¡¢¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤ÊÈ¯¸«¤À¡£º´Æ£±Éºî¢ªÊ¡ÅÄìâÉ×¢ª°ÂÇÜ¿¸ÂÀÏº¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê°ì¤Ä¤ÎÊÝ¼é¿ÍÌ®¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ÎÊ¿À®¤ÎÀ¯¼£ÊÑ³×¤Ø¤È¿Ê¤à»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÃÝ²¼ÅÐ¤äµÜÂô´î°ì¤Ë¤â¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¥ï¥¶¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÆïÅÄ¤Ï¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÅÆð¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¸ø¼°¡¦Èó¸ø¼°¤ÎàÁÈ¿¥á¤â¤É¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤À¡£°Â¡¦ÃÝ¡¦µÜ¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÆïÅÄ¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢À®ÈÝ¤òÃÖ¤¯¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤é¤ÎÀ³Ê¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆïÅÄ¤Î¡ÖÀ¯¼£¼êÆþ¤ì¡×¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë»öÊÁ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¿·Ê¹¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤«¤éÀ¯¼£²È¤ÎÈë½ñ´±¤ò·Ð¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ø¤È¤¤¤¦¡¢À¯¼£Ê×Îò¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÆïÅÄ¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¯¼£¼Ò¸ò¤ÎÀìÌç²È¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥È¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÕÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡¢ÆïÅÄ¤Î¸¦µæ²ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¡¢³ÑÊ¡ÀïÁè¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤¿»þ¡¢½ª»Ï²ÉÌÛ¤À¤Ã¤¿ÆïÅÄ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ïº£¤âËº¤ìÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤ï¤À¡¦¤¸¤å¤ó¡¡1949Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÅÄ³°¸ìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£¡Ë¡£¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤Î¥í¥ó¥É¥ó»öÌ³½êÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¿¦¡£¾®Þ¼·Ã»°Æâ³Õ¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼¤Ç¡Ö21À¤µªÆüËÜ¤Î¹½ÁÛ¡×º©ÃÌ²ñÃ´Åö¼¼Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£