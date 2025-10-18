【NHK連続テレビ小説「ばけばけ」レフカダ・ヘブン役】トミー・バストウさんスペシャルインタビュー

2025年後期の連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉セツ・八雲夫妻をモデルとした物語。日本に魅せられ、松江にやってきた英語教師、レフカダ・ヘブンを演じるトミー・バストウさんのスペシャルインタビューをお送りします。



本記事は『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part１』に掲載したインタビューからその一部をご紹介します。



『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part１』表紙

ヘブン役のオーディションを受ける機会をいただけて、本当にうれしかったです。朝ドラは日本で長く続き、たくさんの人から愛されている番組。主要キャストとして外国人の私が登場するのは、大きな挑戦であり、重責を伴うだろうと覚悟しています。



過去には「マッサン」でもシャーロット・ケイト・フォックスさんが主要キャストになっていましたが、「ばけばけ」では自分が海外を代表するような大きな責任を感じています。日本と海外の懸け橋になるために、そしてその両方から受け入れられる物語を作るために、できる限りのことをしたいと思います。



ヘブンはラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルにした役なので、役作りのためにハーンの伝記や彼が書いた本、手紙などをたくさん読みました。ハーンには両親に捨てられた過去があり、そのときの痛みが人柄に影響していたようです。ハーンは住まいを転々とし、自分の居場所をずっと探していました。弱い人を守りたいという思いやりの気持ちを持っていて、偽善が大嫌い。キリスト教を拒否するなど、独特でおもしろい人だったと思います。日本の文化に惹（ひ）かれて『古事記（こじき）』に興味を持っていたので、チャンスが来て迷わず松江へ向かったのでしょう。



私とハーンの共通点は、冒険者であることと繊細なところです。そして、彼が世界を転々としながら生きる意味を探していたのと同じように、私もなぜ日本に来たのか、なぜ俳優になったのかを考え、自分の人生の意味を探しています。



今、日本の人たちの私に対する期待がとても高く、ハーンも同じだったのかと想像します。「海外の俳優が朝ドラに出るなんて、すごいに違いない!」と思われているのではないか、とプレッシャーを感じますが（笑）、頑張ります。



ヘブンを演じるときは、ハーンがそうだったように、猫背の姿勢や下から見上げるような視線を意識しています。口ひげは自分のひげを伸ばして作っていますし、左目を失明している役なので白濁したコンタクトレンズを着けています。視界が悪くなるからコンタクトは着けなくてもいいと言われたのですが、作品にとって重要なのは、私が大変かどうかではありません。ヘブンの左目を見て、ほかの人がヘブンに対しどんなリアクションをするのかが非常に重要なので、コンタクトを着けることにしました。撮影の合間は、NHK大阪局の廊下をハーンのように猫背で歩いたり、喫煙室できせるを吸ったりもします。周囲を驚かせているかもしれませんが、これも俳優として大切な役作りの一環です。私は俳優にとって何よりも大切なのは役作りだと思っています。ヘブンはどうやって話すのか、どう考え、相手に対して何を思っているのか……そんなことをあれこれ考えることによって、より自由に演じられるようになるんです。役作りのために松江にも行き、有意義な1週間を過ごしました。天気は悪かったのですが（笑）、すばらしい街でした。ハーンが住んでいた場所を訪ね、まだ残っている昔の雰囲気を味わいました。

世界中で居場所を探し続けたヘブンは、松江でトキと生きがいを共有する。

取材・文／安田 光

トミー・バストウ

1991年生まれ、イギリス出身。主な出演作に、映画「ジョージアの⽇記／ゆーうつでキラキラな毎⽇」「エクソシズム」「ネバー・バックダウン／⾃由への反乱」、ドラマ「イーストエンダーズ」「ザ・ウィンドウ」「SHOGUN 将軍」など。また、2007年にロックバンド「FranKo」を結成、リードボーカルとして現在も活動中。