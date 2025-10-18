「まず”秋”が消滅する」…気象予報士がデータから読み解く日本が”二季”になる残酷な真実

「四季ではなく二季になってきている」。近年よく耳にするフレーズだ。暖かく過ごしやすい春や秋が短くなり、夏と冬だけが長く続く――そんな実感を抱く人は多い。気象予報士として仕事をしていても、「最近は二季化しているよね」と言われることが増えた。果たしてそれは本当なのか。今回は実際の気温データをもとに、季節の変化を客観的に検証してみた。

春の訪れは早まっている

ここ数年、「あっという間に桜が散って、すぐ暑くなる」と感じる人が多いのではないだろうか。実際のデータでも、春の訪れは前倒しになっている。

春の入りは、最低気温8℃以上が3日連続となった最初の日を「春入り」として定義した。一般的に8℃が冬コートの必要有無の境目とされるためだ。そして比較する期間を前期を1975〜1999年、後期を2000〜2024年のそれぞれ25年間として、季節入りの日を平均した。その結果、前期は3月26日、後期は3月20日で、6日早まっている。春の気温全体が上昇しているため、春の入りも早くなっていると考えられる。夏については次節で詳しく見るが、夏の入りは前期と比べ後期は5日早まっているので、春の期間はほぼ変わっていない。

夏の期間は明らかに長くなった

次に、夏の入りと真夏日の変化を見ていく。夏の入りは、夏日の定義である最高気温25℃以上が3日連続となった最初の日を基準とし、前期が5月22日、後期が5月17日で5日早まっていた。一方、秋の入り（最高気温25℃未満が3日連続）は、前期が9月14日、後期が9月25日で11日遅れ。つまり、夏の期間は2週間強延びたことになる。

さらに、最高気温30℃以上の真夏日で見ると、開始は前期が7月11日、後期が6月26日と15日早まり、終了は前期が9月3日、後期が9月8日で5日遅れ。真夏日が続く期間は3週間程度伸びており、夏の長期化が顕著だ。夏日は後ろに延びる期間が長く、真夏日は前に延びる期間が長いというのも特徴的だ。

加えて、月ごとの夏日日数にも大きな変化がある。3月や4月にも夏日が現れるようになり、5月や10月ではおよそ1.5倍に増加している。特に5月の増加が顕著で、初夏のような陽気の日が早く訪れるようになった。こうした「春と秋に夏日が増える傾向」が、私たちが「夏が長い」と感じる主要因といえる。

秋は顕著に短縮している

暑さが長引き、気づけばもう冬――。そんな“秋らしさ”の喪失が、データにもはっきり表れている。

秋の入り（最高気温25℃未満が3日連続）は、前期が9月14日、後期が9月25日で11日遅れだ。これは、夏の長期化の影響を強く受けていると考えられる。

一方、冬の入り（最低気温8℃未満が3日連続）は、前期が11月21日、後期が11月23日で2日遅れにとどまった。つまり、秋の開始は遅くなっているが、終了時期はほぼ変わらず、秋の期間が1週間強も短くなっていることになる。春とは違い、秋は明確に短縮されていることがわかった。

冬入りは安定している

冬の入りがほとんど変わらない背景には、シベリア高気圧やアリューシャン低気圧による冬型気圧配置の形成時期が大きく変化していないことが挙げられる。大陸の冷却と海洋との温度差が冬の訪れを支配しており、このメカニズムが安定しているためだ。

また、気温データの標準偏差を見ても、冬入りのばらつきは他の季節よりも小さく、年による違いが少ない。つまり、冬の始まりは昔も今も比較的「安定した季節のリズム」を保っているといえる。

現時点では「二季化」より「三季化」

今回の分析をまとめると、春・夏の入りは早まり、秋の入りは顕著に遅れ、冬の入りはほとんど変わらないという結果になった。春はほぼ横ばい、秋だけが短縮しており、現時点では「二季化」というより「三季化」と表現する方が実態に近い。

ただし、冬の平均気温は長期的に上昇傾向にあり、今後は冬の入りも遅れていく可能性が高い。地球温暖化により気温のベースが上がれば、今回のような「季節の入り」を定義する温度基準そのものを見直す必要も出てくる。

人間の季節感は絶対的な温度ではなく相対的な変化で決まる。同じ25℃でも、15℃の翌日なら「暖かい」と感じ、35℃の翌日なら「涼しい」と感じる。こうした体感の変化を加味して分析すれば、「二季化」の実態にさらに迫れそうだ。

