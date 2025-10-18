「謎のエリア」で出土した弥生時代の墓から出てきたものとは──【新・古代史】

日本のあけぼのにおいて、最も有名な人物とされる女王・卑弥呼。多くの人が卑弥呼と彼女の国「邪馬台国」の所在を探すことで、この国の成り立ちを知ろうとしてきました。それら研究の経過と最前線とは──。



中国の歴史書から見た邪馬台国九州説

では、いつから、どのように中国と深い関わりを持つようになったのか。その手がかりは「魏志倭人伝」よりも昔に書かれた中国の書物の中にある。



一世紀につくられ、前漢の歴史を述べた『漢書』地理志。そこには当時の日本列島の様子も記されている。倭人の社会は一〇〇あまりのクニに分かれ、朝鮮半島におかれた楽浪（らくろう）郡に定期的に朝貢していたという。



また、後漢の歴史書である『後漢書』東夷伝には、紀元五七年に倭の奴国の王の使者が、後漢の都である洛陽（らくよう）におもむいて光武帝（こうぶてい）から金印を授けられたことが記されており、江戸時代に福岡県志賀島（しかのしま）から発見された金印が、それだと考えられている。一〇七年には、倭国王の帥升（すいしょう）が生口（せいこう）一六〇人を安帝（あんてい）に献じたことが記されている。生口とは捕虜や奴隷などを意味する。



これらのクニは、倭国内での立場をほかのクニよりも高めようとして、中国にまで使いを送ったと考えられている。中国や朝鮮半島の先進的な文物を手に入れる上で有利な位置にあったとされ、地理的にも九州が倭国王の帥升がいた候補地と推測されてきた。



では、倭国王・帥升と吉野ヶ里はどのような関係だったのか。七田さんの指摘をまとめよう。



『後漢書』東夷伝を引用した『翰苑（かんえん）』という中国の百科事典には、「倭面上国王帥升」（「上」の字は「土」の誤記と考えられる）とある。『唐類函（とうるいかん）』や『北宋版通典（ほくそうはんつてん）』といった百科事典や政書にも「倭面土地王帥升」「倭面土王帥升」と記されている。



ここで「面土」という語句に注目して読み方を考察すると、「めと」と読めば古墳時代の行政区分に用いられた「米多（めた）」に通じ、さらには現在の佐賀県、上峰町（かみみねちょう）米多（めた）や、吉野ヶ里の「目達原（めたばる）」などの地名に引き継がれたと推測できる。



さらに『古事記』や『国造本紀（こくぞうほんぎ）』によると、佐賀は古墳時代には応神天皇曽孫の都紀女加王（つきめかおう）を初代とする「筑紫米多国造」の本拠地となった土地であり、多数の前方後円墳からなる目達原古墳群が存在する。以上を踏まえると、次のようになる。



「倭面土王は、当時、国内最大級の環濠集落である吉野ヶ里集落を拠点としていた吉野ヶ里のクニの首長であった可能性がある。卑弥呼の大夫の難升米（なしめ）や、邪馬台国の次官弥馬升（みましょう）など、邪馬台国時代の倭や邪馬台国の高官の名に米（面）や升という文字を用いていることも、彼らが当地の有力氏族であったことを示しているのかもしれない」



「魏志倭人伝」に加え、『後漢書』東夷伝の記述を組み合わせ、邪馬台国九州説を補強しようとする読み解きである。こうした一連の調査研究が、これまで吉野ヶ里遺跡を取り巻く動向であった。

「謎のエリア」から出てきた弥生時代の墓

そこにさらなる動きが起きたのが二〇二二年（令和四）。吉野ヶ里遺跡において「謎のエリア」と呼ばれる場所の発掘調査が始まった。この場所には日吉神社があり、長年発掘できなかったのだが、神社が移転したことで一〇年ぶりの発掘調査が行われることになった。



調査区域は約四〇〇〇平方メートル。一二月、現場からは弥生時代に死者を葬った甕棺が次々に出土した。中に残されていたのは、弥生人の足の骨。卑弥呼の時代より古いものだった。



その後も発掘作業は連日続けられたが、事態が急展開したのは二〇二三年（令和五）四月下旬。弥生時代後期のものと見られる石の棺「石棺墓（せっかんぼ）」が見つかったのだ。内部調査の開始前、山口祥義（よしのり）佐賀県知事は緊急記者会見を開き、見晴らしのいい丘陵地の頂上部にあり、墓を入れる穴が通常より大きいことなどを挙げて、石棺墓に埋葬されたのは「邪馬台国と同じ弥生時代後期後半から終末期の有力者とみられる」と大々的に発表した。

調査が終了した現在の石棺墓（写真提供：佐賀県）

こうして、三〇年前の「吉野ヶ里フィーバー」同様に、邪馬台国と関連づけるかのような加熱した報道が相次ぐこととなった。埋葬されたのは卑弥呼なのではないか──。マスコミ各社、考古学ファンは、そのような期待をもって発掘調査を見守った。出土した石棺墓の蓋を持ち上げたところ、中は土砂で埋まっており、それを一日数センチずつ一週間かけて掘り下げていった。



結局、墓の主の特定につながる骨や副葬品は残されてはいなかった。一方で、棺をよく調べるといくつかの手がかりが見えてきた。



まずは、棺の幅。三六センチと狭いため、納められたのは女性など小柄な人物なのではないかと推測された。次に、墓の側面や底には赤い顔料の跡。有力者の墓でよく見られる特徴があった。そして、何より最大の特徴は、石棺墓の蓋にあると七田さんは指摘する。



「卑弥呼の時代の墳墓が見つかったこと自体が、一つの大きな成果です。中から鏡や刀といった目立つものは出てきませんでしたが、他に類を見ない石棺と言えます。特に蓋石に×印などの文様が複数ついていたことが非常に興味深いです。宗教的な人物が埋葬されていた可能性があるということで周辺の調査を進め、被葬者にたどり着けるような成果を出したいと思っています」



弥生時代の墓が見つかるのは、全国でも極めて珍しい。墓の蓋の大きさは全長二・三メートル、幅は六〇センチほどで、重さは四〇〇キロほど。過去に吉野ヶ里遺跡で見つかっているものの中で最大規模だ。しかも、「×」「キ」「卅」などのミステリアスな線刻が大きな蓋石一面に刻まれていた。なんらかの規則性を持っていると見られ、宗教儀式との関連が指摘されている。



「魏志倭人伝」にも、卑弥呼が行なった宗教儀式のことが記されている。「鬼道」という呪術の一つで、卑弥呼はその巫女として神の意志を聞き、これを背景に政治を司ったという。当時、中国では道教が鬼道と呼ばれ、同じような儀式をしていたとも言われる。

