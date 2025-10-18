ほぼ全部見えてる…TWICE・ジヒョ、花柄ランジェリー風ドレスの圧巻スタイルでファンを一網打尽【PHOTO】

TWICEのジヒョが大胆なドレス衣装で世界中のファンを一網打尽にしている。

【写真】ほぼ見えてる…ジヒョ、“スケスケ大胆衣装”

ジヒョは10月17日にインスタグラムを更新。ランジェリーブランド「Victoria's Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）」のアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。

最近、米ニューヨークで行われた「Victoria's Secret」のショーにナヨン、モモ、ツウィとともに出演したジヒョ。投稿にはショーで着用した黒のシースルードレスに身を包み、さまざまなポーズを披露する彼女の姿が写っている。

花柄のデザインが施されたランジェリー風のドレスからは、メリハリ感がありながらも引き締まったスタイルの良さが惜しげもなくあらわになっている。目鼻立ちの整ったルックスの良さ、きらびやかな装飾のピアスなども相まって、高級感あふれる魅力を存分に見せつけていた。

投稿を目にしたファンからは、「ハンパないって！」「アメイジング、パーフェクト、エクセレント」「う、美しすぎる…」「一番好きです」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは去る10月10日、デビュー10周年を記念したスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースした。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。