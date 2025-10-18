黙ってればイケメンなのに…残念に思われる男性の特徴９パターン
周りからは、イケメンだと言われることがあるのに、なかなか恋人ができないという方もいると思います。ひょっとしたらそれは、話し方に問題があるのかもしれません。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「黙っていればイケメンなのに・・・」と思う男性の特徴について聞いてみました。
【１】興奮すると女の子と同じくらい声が高くなってしまう
話しているときに興奮してしまい、声のトーンが高くなってしまう男性を見てガッカリする女性がいるようです。特に見た目に落ち着きがある男性の場合、カン高い声を出すとそのギャップが際立ってしまうのかもしれません。気になる女の子との会話が盛り上がっても、声のトーンは上げ過ぎないように注意しましょう。
【２】オヤジギャグを言って一人で笑っている
面白くないオヤジギャグを言って、自分だけで笑っている姿を見て幻滅する女性もいるようです。つまらないギャグに付き合わされて笑うのに疲れてしまうのでしょう。周りの友人から「寒い」と言われた経験がある人は要注意です。女の子を楽しませたいのならば、まずは周りの友人を笑わせられるようになってからにする方がいいでしょう。
【３】「化粧、濃すぎない？」など、女の子に対してダメ出しばかりする
付き合っているわけでもないのに、女の子にダメ出しをしてしまうパターンです。ダメ出しをされた女の子に「何様のつもり！？」と思われてしまうのかもしれません。また、相手の女の子はもちろん、他の女の子に対するダメ出しも聞いている人の気分を害してしまうでしょう。女の子をけなすのではなく、褒めて気分を良くしてあげるよう意識するようにしましょう。
【４】お酒を飲むと、会社のグチや人の陰口ばかり話す
酔うとネガティブな話しかしなくなり、聞いている女の子の気分まで悪くしてしまうパターンです。楽しい会話ができるかもしれないと思っていた女の子は、ガッカリしてしまうかもしれません。友人と飲みに行ったときなどに、会社のグチや人の陰口で盛り上がってしまう人は、お酒の場での話題の選び方に注意しましょう。
【５】自分のモテ自慢を披露する
自分がいかにカッコいいかを語ってしまい、逆効果になるパターンです。人に言われるならまだしも、自分からモテ自慢をしてしまうとただのナルシストのように見えてしまうからかもしれません。イケメンが台無しになってしまうので、女の子の前では謙虚にしておいた方がいいでしょう。
【６】女の子の前で下ネタの話を繰り返す
女の子を不快にさせる下ネタばかり話してしまい、イケメンのイメージを崩してしまうパターンです。イケメンなのをいいことに、女の子にひどいことをしそうな男性だと思われてしまうかもしれません。話す前のイメージが良いほどガッカリされてしまうので、女の子の前で卑猥な話をするのは避けましょう。
【７】「まぢ○○でぇー」などのギャル男っぽい言葉づかいをする
ギャル男っぽい言葉づかいが原因で、女の子に「軽い男」と思われてしまうこともあるようです。とくにギャル男に嫌悪感を抱いている女の子に嫌われてしまうかもしれません。今、「チョリーッス！」のような言葉づかいをしている人は、それを控えると女の子の反応が変わってくれるかもしれません。マジメそうな女の子の前では、ギャル男っぽい言葉を使わないように意識しましょう。
【８】月極をゲッキョクと読んだり、一般常識やニュースの話題についていけない
話しているうちに、あまりにも知性がないことがバレてしまい、イケメンのイメージが崩れてしまうパターンです。女の子はカッコいい男性に、頭の良さを期待してしまうものなのかもしれません。漢字の読み間違いや一般常識のなさは、女の子にガッカリされる原因になるので、普段から知識を付ける努力をするようにしましょう。
【９】話が盛り上がると、唾を飛ばしてしまう
興奮して話をしているとき、女の子の顔に唾が飛んでしまい嫌われることもあるようです。唾を飛ばすことで、女の子に不快感を与え、悪い印象として残ってしまうでしょう。周りから「早口だね」と言われた経験がある人は、無意識に唾を飛ばしている恐れがあるので、特に注意が必要かもしれません。
今回ご紹介した中に、思い当たる項目はありましたか？ また、他にはどんな特徴を持っている男性が「黙っていればイケメンなのに・・・」と思われてしまうのでしょうか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
