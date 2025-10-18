第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝来年１月２、３日）の予選会（報知新聞社後援）は１８日に東京・立川市などで行われる。午前８時３０分に４２校の選手（各校１０〜１２人）がハーフマラソンを一斉スタート。上位１０人の合計タイムで争い、上位１０校が本戦の出場権を獲得する。暑熱対策のため、今年から１時間５分、スタート時間が早まったが、“熱い”戦いとなることに変わりはない。

予選会が行われる２１・０９７５キロは難コースにして名コース。学生ランナーが競技人生をかけて勝負する舞台にふさわしい。

終盤の昭和記念公園内は起伏があり、余力がなければ失速する。そのリスクを回避するためには序盤、設定通りのペースでレースを進める必要がある。

約８キロまで陸上自衛隊立川駐屯地の滑走路と敷地内を走る。遮る物がない滑走路は気象次第で直射日光と風が選手を苦しめる。

もう一つの微妙な「敵」が高低差だ。滑走路は平たんに見えるが、それは錯覚。滑走路の北端は標高約９６メートル、南端は同９１メートル。約１・２キロで５メートルもある高低差は無視できない。無風の場合、南北に向かう１キロで２〜３秒の差があると考えられる。

予選会の基本戦術は集団走。設定したペースで残り５キロ、あるいは３キロまで集団で走り、タイムをまとめる。その戦術の成否はペースリーダーが握っている。

箱根駅伝を目標とするチームのペースリーダーならば１キロを設定のプラスマイナス３秒以内の誤差でラップを刻める。ただ、緊張感あるレースで体内時計が狂うこともある。序盤、その誤差をさらに大きくさせる要素が滑走路の高低差だ。北に向かう１キロが設定より２〜３秒遅いくらいなら焦る必要がないし、南に向かう１キロが２〜３秒速くなっても許容範囲だが、その逆なら危うい。設定ペースで走れていないことになる。

鍵を握る滑走路。正確に発進したチームが箱根にたどり着く。（竹内 達朗）