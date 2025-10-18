「自分で持つ！」ハーネス完全無視の登園スタイルに4300いいね「笑った」「自由すぎる」【ママリ】

「自分で持つ！」→ハーネスの意味はどこいった？登園風景に4300いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ゆるっと🎀1y(＠amD45216Ja_a)さんの投稿です。小さな子どもとのお散歩は、手をつないでくれなかったり急に走り出したりと、ハラハラの連続。安全のために、ハーネスを着用させる人もいますよね。





ゆるっと🎀1yさんも、保育園の登園用にハーネスを購入しましたが、いざ娘さんに着せると思わぬ展開が待っていたそうで…。

©amD45216Ja_a

保育園登園用に買ったハーネス

👶「自分で持つ！」

と言って意味をなさなかったハーネス

持ち手部分を自分で握って自由に歩く姿は、まるで天使のよう。ハーネスとしての意味はなくなってしまったものの、子どもの「やりたい」を尊重してあげるゆるっと🎀1yさんの姿勢は、とっても素敵ですね。



投稿はほかにも、登園バッグを地面に引きずりながら一生懸命運ぶ様子も撮影されていました。娘さんはママのマネをするのが好きなのかもしれません。



この投稿には、「自分で持つは面白すぎ」「セルフお散歩状態」「天使が飛び立った」とのリプライが寄せられました。子育ては大変ですが、子どもの自由な発想や行動は愛おしいものです。娘さんのかわいらしい姿にほっこりした気持ちになる写真でした。

小学生が作った「迷子ポスター」発見エピソードに1万いいね

Aya kーnzw(@syakukae)さんのエピソードです。飼っていたセキセイインコが逃げ出してしまい、張り紙を作って探していたという息子さん。



インコの写真とともに、名前や年齢が書かれた手作りのポスターを作りました。それがきっかけとなり、親切のリレーが息子さんとインコを再会させてくれたそう。Xでは1万いいねを集め話題となりました。

©︎syakukae

セキセイインコが見つかったのは、息子の作った貼り紙のおかげでした。これを親切な方が写真に撮って下さってて、保護した方に見せて下さったんです。

親切のリレーのおかげで見つかりました。

ありがたいです。

息子 大泣きでした。

インコは空を飛べる上に小さく発見が難しそうですが、なんと保護してくれたご夫婦がいたそう。ポスターを見た方が保護した方と連絡をとってくれて、無事インコはおうちに帰ってきたといいます。息子さんは大泣きするほどの喜びようだったとあり、無事に再会できて本当に良かったですね。



この投稿に「一生懸命に作ったポスターが役に立って、努力が報われて良かった」や「本当にいいお話」というリプライがついていました。切実さが伝わってくるポスターに、心動かされた方はたくさんいるでしょう。インコの発見をきっかけに、人と人のつながりを再確認できた素晴らしいエピソードでした。

「思わぬところで爆睡」0歳娘の児童館デビューに3万いいね！

2児のママ❤︎もちこ❤︎🐘&🎀(@mochi1121mochi)さんの投稿です。児童館は子どもにとって刺激になるだけでなく、親にとっても交流や息抜きの場になりますよね。



もちこさんの0歳娘さんは、児童館デビューをしたそうです。そのときの様子がなんともかわいらしいものでした。

©︎mochi1121mochi

初めての児童館✨ 箱に乗せて歩いてたら寝てた笑笑

娘さんにとっては初めての児童館。ひもで引っ張る箱型のおもちゃで楽しく遊んでいたそうですが、途中で娘さんが爆睡しました。写真を見ると、箱にすっぽりおさまった赤ちゃんが。振動と箱のサイズ感がとても心地良かったのでしょうね。



この投稿に「ほっこり」「かわいい」というリプライがついていました。背中を丸めて小さくなって眠る様子が、かわいらしいですよね。想像とは違った児童館デビューだったかもしれませんが、娘さんにとって居心地の良い場所だったことが伝わってきます。



❤︎もちこ❤︎🐘&🎀さんにとっても、思い出深い日になったはず。思わずキュンとする、育児のほっこりタイムエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）