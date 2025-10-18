祝・阪神タイガースＣＳ突破！！「黄金の2025年」を振り返る

「何が強かったのか皆様にわからない。そのあたりが、本当の強さ」。リーグ優勝の直後、藤川球児監督はこう語った。他チームが不運で調子を落としたことで、日本シリーズ出場を決めたのではない。「黄金チーム」の強さの本質に迫る。

阪神タイガースの最速優勝

プロ野球史上最速優勝の予兆は、開幕前からあった。

熱烈な阪神ファンの松村邦洋氏が振り返る。

「３月にはプレシーズン戦ながら、米メジャーのドジャースとカブスを相手に完封勝利を飾っています。サトテル（佐藤輝明）は、メジャー屈指の左腕、スネルから本塁打も放っている。

藤川（球児）監督も、優勝インタビューでこの２勝に触れて、『世界に誇れる阪神タイガースにしていきましょう』と話しています。優勝が早すぎてクライマックスシリーズ（ＣＳ）まで間が空いてしまったことだけが心配でしたが、杞憂に終わりました。日本シリーズでもこの調子で勝利を積み重ねてほしいですね」

メジャー２球団を下して迎えた３月28日の開幕戦（対広島）。元阪神の投手で野球評論家の能見篤史氏は、この試合を大きなポイントに挙げる。

「最後は岩崎優にマウンドを譲りましたが、村上頌樹が先発して９回２死まで無失点でした。'23年に10勝（６敗）を挙げ、リーグのＭＶＰにも選ばれた村上は、昨シーズンは７勝（11敗）と停滞。スピードを重視したが結果が出なかった。そこで今年はボールの質とキレを追究する方向で、キャンプから取り組んできたのです。

その答え合わせが開幕戦です。もし、あそこで打たれていたら、躓いていた可能性があります。結果、しっかりと抑えたことで自信を持ち、最多勝（14勝）につながった」

今シーズンは25試合を球場で応援した女優の中江有里氏は、５月13日に新潟で唯一行われたＤｅＮＡ戦を一番印象に残る試合に挙げた。

「才木（浩人）投手とケイ投手の投げ合いとなったのですが、１点ビハインドのまま９回２死に。球場の阪神ファンも今日は１点も取れないまま終わりかなという雰囲気の中、今季初スタメンだったショートの郄寺（望夢）選手がプロ初となる本塁打です。結局、試合は延長12回で引き分けでしたが、ゼロ点では終わらないという意地を感じました。

今シーズンの打順は１番から５番まではほぼ固定されていましたが、下位打線はさまざまな選手を起用していましたよね。郄寺選手もそう。そういった若手が活躍してくれたのはうれしい誤算でした」

左翼手と遊撃手を固定しない理由

この若手起用は、実は藤川監督のプラン通りだった。そう証言するのは、前出の松村氏である。

「７月の取材の際、川藤幸三さんに呼んでいただき、藤川監督の横に座らせてもらったんです。特に印象に残っているのが『若手を二軍から引き上げることの意味』です。藤川監督は『ずっと一軍に上げてもらえなかった選手が出場機会を与えられると、爆発力がすごい』と言っていました。藤川監督も『松坂世代』ながら、実は遅咲きの苦労人。結果が伴わず苦労している若手をしっかり見ているんです。

ただ、たんなる温情ではなく、きちんとポジションを競わせる。レフトは最初、前川右京でしたが、郄寺や中川勇斗が争っています。ショートもそうです。始めは木浪聖也だったわけですが、途中で小幡竜平を起用し、後半は熊谷敬宥にチャンスを与えました」

こうした選手起用を行う藤川監督を映画界の巨匠になぞらえるのは、阪神を愛する俳優の石坂浩二氏だ。石坂氏が主演した『犬神家の一族』の監督、市川崑と藤川監督に通じるものがあると語る。

「藤川監督はパッと選手を代えますよね。しかも絶妙なタイミングで。チームに緊張感を与えるあのやり方は、映画監督に似ているような気がします。

たとえば、市川崑監督は突然、怒り出すことがありました。役者やスタッフはやるべきことをやって、もう大丈夫と安心しているとき、つい油断をしてしまいます。そういうときに、市川監督から雷が落ちる。『あんたらの顔は（スクリーンで）こんなに大きくなるんやで』『だから、まばたき一つも計算せい』と。

私一人が怒られている場合でも、全体を引き締めようとしているのがよくわかりましたね。ダメ出しをされても、こんなに細かく自分たちのことを見てくれているんだと感じて、さらに手を抜けなくなる。

藤川監督にもそういうところがあるんじゃないかな。レフトもショートも固定しなかったのは、緊張感を維持するため。控え選手はスタメンを目指してがんばるし、レギュラー陣も手を抜けません」

「週刊現代」2025年10月27日号より

