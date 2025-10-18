来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日に、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。

４２チームがエントリーし、上位１０校が来年１月２、３日の本大会出場権を獲得する。

昨年の予選会で、１０位の順天堂大と１秒差の１１位で落選したのが東京農業大だ。この年の日本選手権１万メートル３位のエースの前田和摩(かずま)（当時２年）が肺気胸で欠場したことも響き、本大会出場がならなかったチームが雪辱を誓う。

昨年の予選会後に小指徹監督が「来年はトップ通過を狙う」と前を向いてから１年。チームの公式ホームページには「１秒の重さを胸に、箱根駅伝シード権獲得に向け、取り組む」と決意のほどが記されている。

３年生になった前田は今年５月に約１年ぶりに実戦復帰を果たし、今年の予選会に２年ぶりにエントリー。１年生だった一昨年は日本人トップタイム（全体９位）の１時間１分４２秒で走り、今回のエントリー選手の中でも１万メートルの参加タイム（２７分２１秒５２）は上位の外国人留学生に交じって３位、日本人ではトップとなっている。

予選会は各校最大１２人の出場者のうち上位１０人の合計タイムで争う。暑さ対策のため、スタート時刻はこれまでよりも約１時間早い、午前８時３０分となった。（デジタル編集部）