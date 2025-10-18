来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日に、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。

４２チームがエントリーし、各校最大１２人の出場者の中の上位１０人の合計タイムで争い、上位１０校が来年１月２、３日の本大会出場権を獲得する。合わせて箱根駅伝にオープン参加となる関東学生連合チームの編成も行われる。

今大会からの主な変更点をまとめた。（デジタル編集部）

暑さ対策でスタート時間繰り上げ

スタート時間がこれまでよりも約１時間早まり、午前８時３０分となる。近年は温暖化の影響で予選会当日は厳しい暑さに見舞われることが増え、昨年の大会でも１０月としては異例の暑さから途中棄権する選手が目立った。こうしたことから、選手の安全確保策が検討されていた。

関東学生連合の編成方法

関東学生連合チームについて、従来は予選会の個人順位を基に選考していたが、今後は予選会落選校のうち上位１０大学（１１〜２０位）に１枠ずつ与え、１２月のエントリー締め切りまでに各校で１人を選出してもらう。予選会２１位以下の大学からは、個人順位の上位６人（各校１人）を選ぶ。関東学生陸上競技連盟は「予選会終了後も落選校内で切磋琢磨(せっさたくま)を生むことと、チーム順位は下位でも出場を可能とすることによる多様性の確保」が目的と説明している。また、１回出場した経験がある選手は対象外だったが、２回目までは出場を認める。

参加資格にハーフマラソン記録を追加

今回から、予選会の標準記録に、ハーフマラソンが追加された。エントリー選手全員が１万メートル３４分０秒以内、またはハーフ１時間１３分０秒以内の公認記録を持つことが参加資格となる。