【ベルメゾン】秋冬必需！「リライブコラボ」あったかインナーで血行促進

寒さが本格化する前に、今年の冬は「ベルメゾン」の新しいあったかインナーで温かさと健康をサポートしましょう！株式会社りらいぶと千趣会が初めてコラボレーションした「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」が登場。着るだけで血行促進効果が期待できる独自のリライブ加工を採用。綿95％で肌にもやさしく、乾燥や肌荒れが気になる方にも嬉しい配慮が詰まったアイテムです。

血行促進＆やさしい着心地！冬にぴったりの新インナー



「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」は、ベルメゾンの人気インナー「ホットコット」に、株式会社りらいぶの血行促進技術「リライブ加工」を組み合わせた一品。

遠赤外線効果で血行をサポートし、冷えを予防。さらに、綿95％の肌にやさしい素材を使用しているので、敏感肌の方でも安心して着用できます。

寒い冬でも快適に過ごせる、まさに“冬の必須アイテム”です。

快適さと機能性を両立！重ね着もラクラク

寒くなってくると、重ね着が欠かせませんが、「【リライブコラボ】綿混あったかインナー」は薄手でも暖かさを実感できる吸湿発熱素材を使用。

厚着の必要がなく、アウターにもひびきにくいのが嬉しいポイント。さらに、背中が出にくい長め丈設計で、動いてもズレ上がりにくく、一日中快適に過ごせます。

重ね着が増える秋冬でも、すっきりとした着心地でおしゃれを楽しめます♪

選べるサイズとシンプルデザインで毎日活躍



【リライブコラボ】綿混あったか

「【リライブコラボ】綿混あったかインナー」は、ブラックカラーのシンプルなデザインで、どんなコーディネートにも合わせやすいのが魅力。

M、L、LLの3サイズ展開で、女性の体型にぴったりフィットします。体に優しく、日常的に着用するだけで健康維持をサポートしてくれるこのインナー、価格は税込8,990円。

寒い季節を快適に、そして健康的に過ごすために、ぜひ手に入れたいアイテムです。

寒い季節をあったかく、健康に過ごすために



「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」は、冬の乾燥や冷えから守りながら、肌にも優しい、まさに冬のマストアイテム。

遠赤外線効果による血行促進で、毎日着るだけで健康維持がサポートされます。これからの寒い季節、シンプルで機能的なインナーを身につけて、心も体も温かく過ごしましょう♡