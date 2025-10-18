プロの使用者が増加中の話題パター！鹿又芳典が解説！

今年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。

人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！

【L.A.B.GOLF】

PGAツアー選手の声を反映しながら5年かけて「顔と打感」を進化

ゼロトルク系パターブームの火付け役となった「L.A.B.ゴルフ」ですが、じつは今年からはじまったブームではありません。海外ツアーでは、2019年ごろからアダム・スコットやルーカス・グローバーが使いはじめて、その後はリッキー・ファウラーやフィル・ミケルソンなども使用。ツアー選手が使うことによって、選手からのフィードバックを新モデルに反映して、どんどん完成度が高くなってます。今年の全米オープンで優勝したJ・J・スポーンが使っていた「DF３」は、アダム・スコットが使っていた「DF２・１」を小さく改良したヘッドです。

「L.A.B.ゴルフ」は、完全なゼロトルクなのでもっともストレートかつ、スクエアに動かしやすい。そのうえで構えやすさや大きさのバランスを整えています。プロの使用者が増えたことによって、打感もどんどんよくなりました。

日本ツアーでも使用者が急増中です

「テークバックを真っすぐ引きやすくて、ヘッドがフラフラする感じがいっさいありません」

DF3

「L.A.B.GOLF」 のなかでももっともプロの使用者が多い「DF3」。リッキー・ファウラーなどが使用

【SPEC】

●実効ロフト角／3度

●ライ角／69度

●長さ／33、34、35インチ

●価格／11万円

OZ.1

アダム・スコットが共同開発した同社初のカマボコ型。アダムに敬意を表して名称をオージー（OZ）に

【SPEC】

●実効ロフト角／3度

●ライ角／69度

●長さ／33、34、35インチ

●価格／11万円

MEZZ.1 MAX

前作からヘッドサイズを20%アップさせたことで「L.A.B.GOLF」 史上最大級の慣性モーメントを実現

【SPEC】

●実効ロフト角／2.5度

●ライ角／69度

●長さ／33、34、35インチ

●価格／11万円

いかがでしたか？ L.A.B.GOLFのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール