木の実をくわえる小鳥

落ち葉の上で木の実をくわえる小鳥。時々、見かけるこの鳥、とても賢いんだそうです。【画像①】

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。



ーこの鳥は、何でしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「この木の実をくわえている鳥はヤマガラという小鳥です。その実は、ヤマガラの大好物であるエゴノキの実かもしれません。



実りの秋、公園や神社の林を歩いていると、高めの小鳥の声で『ツツピー、ツピィー、チュイチュイ』と澄んだ鳴き声が聞こえてくることがあります（私にはこう聞こえますが、どうでしょうか）。





かつては「おみくじを引く鳥」として訓練も

見上げると、枝の間をすばやく動くオレンジ色のお腹の小鳥、きっとヤマガラです。スズメよりやや小柄で、黒い頭に灰色の背中、そして愛らしい丸い体が特徴。見た目はかわいらしいですが、その行動を観察すると、なかなか賢い小鳥です」

「ヤマガラはスズメ目シジュウカラ科に属し、北海道から九州まで広く分布しています。漢字では『山雀』と書き、山で見かけるスズメのような鳥という意味でしょうか。



少し開けた緑の多い場所を好み、雑木林や社寺林、公園の大きな樹木のあるところに暮らしますが、周囲に緑がある住宅街にも姿を見せてくれることがあります。



ヤマガラは賢い鳥で、人をあまり怖がりません。ヒマワリの種などを置いておくと餌場を覚え、慣れると手のひらからエサを食べることもあるそうです。



かつては神社で『おみくじを引く鳥』として訓練されていたこともあり、人との距離の近さは昔から知られています」

「好むエサは季節によって変わります。春から夏は、木の実がまだ少なく、子育てに適した柔らかく栄養満点な昆虫やクモなどの動物性のエサを主に食べます。



そして秋から冬にかけては、木の実や種子をくわえて飛び回る姿が見られます。



特にエゴノキの実が大好物で、硬い殻に包まれた種をくわえて枝に止まり、脚の間に挟んで固定し、器用にくちばしでつついて割って中身を取り出します。



あまりに硬い実に悪戦苦闘し、つついては一息つき、首をかしげてまた挑む姿は、見ていて思わず応援したくなります【画像②③】」

ヤマガラは木の実を割る作戦をひらめいた！

ー賢い小鳥…ということは、硬い実もうまく割りそうですね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「知人の話ですが、ヤマガラが道路に木の実を置いていたそうです。車が通ると実が割れ、それを食べていたとのこと。



小さな体ながら、車が実を割ってくれることを学習していたのでしょう。知恵の使い方はカラス顔負けです。



秋が深まり冬を迎える前、ヤマガラは木の実をあちこちに隠し始めます。これを『貯食行動』といい、冬に備えて食料をため込む習性です。



驚くべきはその記憶力。木の隙間や洞（うろ）、落ち葉の下、地面の浅いところなど、さまざまな場所に少しずつ隠しておき、景色がすっかり変わった雪に覆われた森の中でも正確に掘り出します。



しかも、腐りやすい果肉を取り除いてから隠すなど、下ごしらえの几帳面さまで見せます。脳の中でも記憶をつかさどる『海馬』が発達しており、季節によってその大きさが変わることも知られています」

人が設置した巣箱を利用することも

「春になると、ヤマガラはつがいで繁殖期に入ります。巣作りは『木造』を好むようで、木の洞や古いキツツキの巣、あるいは人が設置した巣箱を利用します。



オスは巣の候補地を探し、気に入った場所を見つけるとメスを呼んでプロポーズ。メスが新居を気に入ると、プロポーズ成功。



つがいで巣作りを始めます。コケや動物の毛、羽毛などを集めて丁寧に敷きつめ、柔らかな巣をつくります。



やがてメスが3～8個の卵を産み、抱卵している間、オスがせっせとエサを運びます。



ヒナが孵ると、両親は協力してヒナのために昆虫などを取りに出かけ、20日前後で巣立ちます。



親鳥が警戒しながらも懸命にエサを運ぶ姿は、春の森の生命力を感じさせます」

「ヒナには優しいヤマガラですが、性格は意外と気が強く、縄張り意識も強めです。エサ台では自分の餌場だと覚えると、他の小鳥を追い払ってエサを独占することもあります。



けれど、そんな小さな争いも自然の一部。生き抜くための知恵とたくましさが、そこにはあります。春先、庭に木々があり、巣箱を設置したりヒマワリの種を置いたりすると、近くに住むヤマガラが新居に引っ越してくるかもしれません。



最初は警戒しますが、しだいに距離を縮めてくれる個体もいます。巣立ったあとも、毎年同じ場所に戻ってくることがあり、うまくいけば実家のように感じてくれるのかもしれません」

見分けるポイントはオレンジの腹と黒い頭

「賢く、人懐っこく、そしてたくましいヤマガラ。季節の移ろいとともに変わるその行動を観察すれば、身近な自然が少し違って見えてくるはずです。



少し緑のある場所で、頭上から鳴き声が聞こえ、枝の上で木の実をくわえてこちらを見つめる、オレンジ色のお腹と黒い頭の小鳥を見かけたら、それはきっとヤマガラです。



あちこちにいる鳥ですので、ひょっとすると出会えるかもしれませんね」



【画像①～⑥】の撮影は、青江隆晴さんです。