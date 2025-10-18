¡ÖÁö¤ê¹þ¤ß¡¦Åê¤²¹þ¤ß¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡©¡×¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥¬¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¸ªÉª¤¬²õ¤ì¤ë¡×¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò½ä¤ëºÇ¶á¤Î¸ÀÀâ¤Ë¥¨¥â¤ä¤ó¤¬Êª¿½¤¹
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÇÂç³èÌö¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤â2018Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¥È¥ßー¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ê2²óÌÜ¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ê½Ñ¡Ë¤À¡£Éª¤Îð×ÂÓ¤¬Â»½ý¤·¤¿ºÝ¤Ë¿ÙÂÓ¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¸ª¤äÉª¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ²¤¯¤Î¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¥¨¥â¤ä¤ó¤³¤È¹¾ËÜÌÒµª¤µ¤ó¡£¥ªー¥Ðー¥ïー¥¯¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤Ë1¥¥í¡¢2¥¥í¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤ëºÇ¶á¤ÎÉ÷Ä¬¤¬°¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£Ç¯¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Î´°Åê¿ô¤ò¸Ø¤ë¥Áー¥à¤ÎËÜµòÃÏ
½ñÀÒ¡Ø¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÇ¯´ó¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¥¨¥â¤ä¤óÎ®¤Î¹Í»¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¡û¡û¹þ¤ß¡×¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥¢¥Û¤é¤·¤µ
¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤¬¸ªÉª¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡£
①¡¡²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏÌÌ¤òÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¸Ô´ØÀá¤Î¤Ò¤Í¤ê¤Ç¶¯¤¤ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
②¡¡ÂÎ´´¤ò¶¯²½¤·¡¢²¼È¾¿È¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÎÏ¤ò¾åÈ¾¿È¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¡£
③¡¡Àµ¤·¤¤ÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÈ¿ÉüÎý½¬¤·¡¢Éª¤È¸ª¤Î±¿Æ°¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢»ýÂ³ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»þÂå¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡£
Áö¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¡¢Ê¢¶Ú¡¦ÇØ¶Ú¤ò¶¯²½¤·¡¢Åê¤²¤ë¡£¤½¤ì¤¬´ðËÜ¤À¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÁö¤ê¹þ¤ß¤ÈÅê¤²¹þ¤ß¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³ー¥Á¤¬¡ÖÁö¤ê¹þ¤ß¡×¡ÖÅê¤²¹þ¤ß¡×¤òÌ¿Îá¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¡£
¡Ö¡û¡û¹þ¤ß¡×¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£
¥¢¥Û¤é¤·¤¯¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹¤Ë¡Ö40µå¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê40¤ä¤é50¤ä¤é¤ò¡Ö¹þ¤ß¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢100µå°Ê¾å¤òÅê¤²¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤Ë200µå¡¢300µå¤ÈÅê¤²¹þ¤àÆü¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¥ªー¥×¥óÀï¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀèÈ¯Åê¼ê¤¬5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¥íー¥Æ¤òÁÀ¤ï¤»¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð´°Åê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë·×²è¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¡£
ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¡¢Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤À¤±¡¢ÎÏÇ¤¤»¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¥È¥ßー¥¸¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼TJ¡Ë¼ê½Ñ¤À¡£
¥¹¥Ôー¥É¥¬¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¸ªÉª¤ò²õ¤¹
TJ¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¥¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤òÂ¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤¿¸í¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£
1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éMLBÃæ·Ñ¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤Ç¤â¥¹¥Ôー¥É¥¬¥ó¤Ë¤è¤ëµåÂ®É½¼¨¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¬Äê´ï¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¸ªÉª¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò°Ê¾å¤Ë¡¢¸ªÉª¤ò²õ¤¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÍè¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤äºø³Ð¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿´Íý¥²ー¥à¤À¡£
ÆÃ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢¤É¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¤É¤Îµå¼ï¤ò¡¢¤É¤³¤ËÅê¤²¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÁÀ¤¤¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Â®¤¤¡¦ÃÙ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´¶³Ð¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂ®¡û¥¥í¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿ôÃÍ¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Û¤É¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤òÀäÂÐÅª¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥¬¥ó¸¶Íý¼çµÁ¡×¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿À±Ìî¿Ç·¤Ï¡¢¥¹¥íー¥«ー¥Ö¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Èµå¼ï¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢120¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤Ç¿¶¤êÃÙ¤ì¤µ¤»¡¢ÉáÄÌ¤Ë¶õ¿¶¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Â®µåÁ´À¹¤Î¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ôー¥É¥¬¥óÉ½¼¨¤Ï140¥¥í¤½¤³¤½¤³¤Ç¤â¡¢Ä¾µå¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Åê¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¤ò¼¨¤¹¤¤¤¤Îã¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢¥×¥íÌîµå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Åê¼ê¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤ò°é¤Æ¤ë»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¡¢ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É¥¬¥ó¤Î¿ô»ú¤Ï¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯»ñ¼Á¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤À¡£¤Þ¤¢¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº¤Ç¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢¤½¤Î1¥¥í¡¢2¥¥í¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£10µå¤âÅê¤²¤ì¤Ð¤Ø¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖMAX150¥¥í¡×¤Ë¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤í¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤â¡¢ÂÎ´´¤â¡¢Åê¤²¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÌ¤½Ï¤Ê¤Î¤Ë¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤À¤±¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ã¤¤ºÍÇ½¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
2024Ç¯¿·¾±¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÌö¿Ê¤ÎÍýÍ³
ÀèÈ¯¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤òµá¤á¤Ê¤¤É÷Ä¬¤Ë¡¢´ºÁ³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º´ÆÆÄ¤Î¿·¾±¹ä»Ö¤À¡£
´ÆÆÄ½¢Ç¤°ÊÍè¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ËÍ¥¾¡¡×¤È¡¢2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎÌö¿Ê¤ò¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥íー¥«¥ëÊüÁ÷¤Î²òÀâ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Ù¤Ã¤«¹þ¤ß¤ÇÌö¿Ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î²òÀâ¼Ô¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤âºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥·ー¥º¥ó¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂçº¹¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÌö¿Ê¤ò¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÃû¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï2023Ç¯¤Î¥Áー¥à´°Åê¿ô¤À¡£²ÃÆ£µ®Ç·¤È°ËÆ£Âç³¤¤¬3¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤¬2¤Ç¹ç·×8¡£
Åêµå²ó¿ô¤â¡¢¾åÂô¤¬170²ó¤Ç¥êー¥°1°Ì¡¢²ÃÆ£¤¬163.1²ó¤Ç¥êー¥°3°Ì¡¢°ËÆ£¤¬153.1²ó¤Ç¥êー¥°7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
6¥Áー¥à¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Åêµå²ó¾å°Ì7¿Í¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅê¼ê¤¬3¿ÍÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸²Ãø¤ÊÆÃ¿§¤À¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë»°ËÜÃì¤Ë¥¨ー¥¹¤ÎºÂ¤ò¶¥¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤²ó¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìö¿Ê¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¡¢°ËÆ£¤Ï¥êー¥°3°Ì¤Î176.1²ó¤òÅê¤²¡¢¥êー¥°1°Ì¤Î´°Åê5¡£²ÃÆ£¤Ï¥êー¥°6°Ì¤Î166.2²ó¤òÅê¤²¤Æ´°Åê3¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¾åÂô¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊä¶¯¤·¤¿»³粼Ê¡Ìé¤Ï147.2²ó¡Ê¥êー¥°9°Ì¡Ë¤òÅê¤²¡¢´°Åê¤Ï2¡£¤É¤Á¤é¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ¾¡É§¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¡×¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î»È¤¤Êý¤òÉ¾¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯´°Åê·¿¤ÎÃì¤ò»°ËÜÎ©¤Æ¤ë¡£¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ë¿·¾±¤À¤¬¡¢¤³¤È¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÍ×Äü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·ー¥º¥óÃæ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Î´°Åê¿ô¡£¿¨È¯¤µ¤ì¤ÆÂ¾µåÃÄ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÇ¯´ó¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤
¹¾ËÜ ÌÒµª
2025/8/22
1,045±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
192¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4847067181
ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡©
¡¦Áª¼ê¤Î¡ÖÍÄÃÕ²½¡×¡ÖÌµ¸ÄÀ²½¡×
¡¦¡Ö¥ª¥ä¥¸Åª´ÆÆÄ¡×¤Î¸º¾¯
¡¦¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤«¤é¡×¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥åー¥¹
¡¦¾¡Éé¤Ï¥Çー¥¿Íê¤ß
¡¦¤ä¤¿¤é¤È¡Ö¼ãÊÖ¤ê¡×¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬
¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È»þÂå¤ËÎ®¤µ¤ìµ¤Ì£¤ÊÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ë¡¢µå³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¦¥¨¥â¤ä¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¡ª
ºÇ¶á¤Î¥×¥íÌîµå¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤é¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡×¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£