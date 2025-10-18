女子バスケのスーパースター、クラークが今年もプロアマ戦に参戦！ 渋野日向子ら出場のフロリダ大会
米国女子ツアー最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」への出場権を懸けたラストチャンスとなる大会は、前週に同じフロリダ州で行われる「アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン」（11月13?16日）。昨年に続き、開幕前日のプロアマ戦には女子プロバスケットボール・WNBAのスーパースター、ケイトリン・クラーク（米国）が参戦することが発表された。
【写真】渋野日向子が日本で単独首位発進
アイオワ州デモイン出身のクラークは、地元アイオワ大から2024年にWNBAのインディアナ・フィーバーへドラフト1位で入団。ポイントガードとして「女性版ステフィン・カリー」とも呼ばれる人気選手だ。昨年のプロアマでも大ギャラリーを引き連れてプレーし、ネリー・コルダ（米国）や大会ホストのアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）とラウンド。「プレーを重ねればさらに上達する」とソレンスタムから称賛を受けていた。クラークは「昨年はアニカ、ネリーと素晴らしい時間を過ごせた。女子ゴルフの発展に尽力するゲインブリッジのアンバサダーを務められることはとても光栄」とコメントしている。一方、本戦には昨年覇者のコルダをはじめ、チャーリー・ハル（イングランド）、レクシー・トンプソン（米国）らがエントリー。今年は出場枠が昨年の120人から108人に減少し、そのうち3人はスポンサー推薦枠のため、実質的にCMEポイントランキング上位105選手が出場できる。渋野日向子は現在104位、西村優菜は127位。エントリー締め切りは11月4日で、ランキングの確定は「TOTOジャパン・クラシック」終了時点となる。（文・武川玲子＝米国在住）
