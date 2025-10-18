残り5試合となっているサッカーJ1リーグは、17日（金）に第34節の2試合が行われました。

勝ち点65で首位を走る鹿島アントラーズは、勝ち点60の4位ヴィッセル神戸と対戦。優勝を争う直接対決は、両チーム得点を許さず引き分け。首位鹿島は勝ち点を66に伸ばし首位キープ。一方の神戸は暫定2位浮上も、首位鹿島との勝ち点差を詰めることができず。リーグ3連覇が遠ざかる痛い引き分けとなりました。

5位サンフレッチェ広島は、攻勢に出るも最後までFC東京からゴールを奪えずスコアレスでの引き分け。勝ち点3を逃し、優勝が大きく遠ざかっています。18日（土）には、7試合が開催。首位鹿島を追う柏レイソルは、アウェーでガンバ大阪と対戦します。

【J1第34節】

◆神戸 0−0 鹿島（ノエビアスタジアム神戸、17日）

◆広島 0−0 FC東京（エディオンピースウイング広島、17日）

◆東京V −新潟（味の素スタジアム、18日）

◆町田 − 福岡（町田GIONスタジアム、18日）

◆川崎F − 清水（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、18日）

◆横浜FM − 浦和（日産スタジアム、18日）

◆横浜FC − 名古屋（ニッパツ三ツ沢球技場、18日）

◆G大阪 − 柏（パナソニック スタジアム 吹田、18日）

◆岡山 − C大阪（JFE晴れの国スタジアム、18日）

◆湘南 − 京都（レモンガススタジアム平塚、19日）