『水ダウ』美奈子ファミリーの4世代リレーに反響＝週間テレビ番組注目度ランキング
●離婚歴は「3人です、3人だけど4回」
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(10月6日〜12日)をまとめた。
○白熱のクライマックスシリーズに緊張感
この週のランキングでは、プロ野球のクライマックスシリーズとバラエティ番組のスペシャル企画が視聴者の関心を集めた。
コア視聴層ランキングで4位に入った『プロ野球2025セ・リーグCSファースト第2戦』(NHK)は、62.8%の注目度を記録。DeNAが巨人に7-6で逆転サヨナラ勝ちを収めた劇的な展開が、多くの視聴者を画面にくぎづけにした。延長11回、林選手と蝦名選手の適時打で決着がついたこの一戦は、ファイナルステージ進出を懸けた緊張感が高い注目度に直結したと考えられる。
一方、個人全体ランキングで3位に入った『プラチナファミリー3時間SP』(テレビ朝日)は、4週連続3時間スペシャルの最終回。高嶋ちさ子がフランス・パリとイギリス・ケンブリッジを訪れ、特別エリアを見学する豪華な内容が話題を呼んだ。
また、注目の新ドラマが初回放送から両部門でランクインするなど、充実した1週間となった。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○過酷な「街中そっくりさん当て対決」も引きつける
コア視聴層ランキングで2位、個人全体で4位に輝いたのは『水曜日のダウンタウン』(TBS)。今回のメイン企画は「街中そっくりさん当て対決」だ。コンビの1人が出題担当として街で有名人に似ている人を探し、スタジオにいる相方に写真を送信して正解が出るまで帰れないという過酷な対決が繰り広げられた。
挑戦したのはウエストランド、マユリカ、きしたかの、ザ・マミィ、シシガシラ、ドンココの6組。番組おなじみの「帰れない」系企画に芸人たちが挑む緊張感と、街で見つけたそっくりさんをめぐる笑いが視聴者を引きつけた。
もう一つの企画は、吉村崇がプレゼンターを務めた「4世代対抗リレー 第4弾」。子どもから曾祖母まで走ることができる4世代家族を探し、リレー対決を実施した。
今回は「ビッグダディ」林下清志の元妻として知られるタレントの美奈子ファミリーが参加し、注目を集めた。美奈子は孫の琉愛さん、長女の乃愛琉さん、曾祖母とともに4人で出場。離婚歴について「3人です、3人だけど4回」と説明する場面もあり、複雑な家族構成が話題となった。
リレー本番では各家族が世代を超えてバトンをつなぎ、「バツは多いが絆も強い素敵な4世代家族だった」と番組が締めくくった。
●幅広い世代が注目『小さい頃は、神様がいて』
フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、初回放送で個人全体64.9%、コア視聴層59.1%の注目度を獲得し、両部門で7位にランクインした。『最後から二番目の恋』シリーズの岡田惠和氏による完全オリジナル脚本という期待感が、幅広い世代の視聴者を引きつけた結果と言えるだろう。
本作は、レトロなマンション「たそがれステイツ」に住む多様な3家族を描くホームコメディー。北村有起哉が地上波ゴールデン・プライム帯ドラマ初主演、仲間由紀恵が妻役を務める小倉夫婦を中心に、19年前に交わした「子供が二十歳になったら離婚する」という約束をめぐる物語が展開される。
初回では夫婦の出会いから結婚、子育てまでがプロローグとして描かれ、劇中歌に松任谷由実の「やさしさに包まれたなら」が流れた。番組タイトルはこの名曲の冒頭に登場する印象的なフレーズから採られており、視聴者から「タイトル回収」といった反響が相次いでいる。
台風の夜、住人たちは小倉家に集まり一夜を共に過ごした。自己紹介を交わしながら次第に打ち解けていく温かな交流の中で、明け方に事件が起こる。渉(北村)が笑顔で離婚の約束を懐かしむと、あんさんが「生きてるんだけど、あの約束」という衝撃の言葉を口にした。
平穏に見えた日常に隠されていた19年間の想いが明かされる展開が、視聴者を次回へと引きつけている。
