鎌倉時代の武士に愛された「ウズラ」 ヒナを守る戦略とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ウズラの卵は１羽から同じ模様しか産まれない

卵も保護色にして敵から守る

日本人にとってなじみ深いウズラですが、多くの場合は卵を想像し、鳥の姿を見たことがない人もいるかもしれません。しかし、ウズラはもともと日本にたくさん生息していた野鳥だったのです。

家禽（飼われる鳥）化されたのは鎌倉時代の頃。オスの勇ましい鳴き声を気に入った武士が飼い始めたのが始まりだといわれています。その後、江戸時代にはウズラの飼育が一大ブームになり、野鳥の中でも最も愛されていました。

明治時代に入り、人々はウズラの卵の栄養価に注目するようになり、卵を目的とした飼育が始まりました。これと同時に狩猟の普及とも相まって、野生のウズラは激減してしまったのです。

今では野生のウズラは絶滅危惧種に指定されるほど貴重な存在になりましたが、ウズラ飼育は現在も盛んで、今日も日々の食卓で卵を食べることができるわけです。

また、ウズラの卵には模様がありますが、実は、1羽からは同じ模様の卵しか産まれません。これはウズラの野鳥の性質に由来していて外敵から守るためにカモフラージュとして保護色になる模様がついているからです。しかもそれだけでなく、母ウズラは自分の卵の模様を熟知していて天敵に見つからないように卵の模様と似た場所に産み落とすのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之