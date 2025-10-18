フジテレビ系「呼び出し先生タナカSP」で、女優・国仲涼子が久々にバラエティ番組へ登場。制服風の衣装に身を包み、軽やかな笑顔を見せた姿が大きな話題を呼んだ。クイズ番組出演は珍しく、番組側からも「激レア」と紹介されるほど。だがその緊張を感じさせない柔らかな表情と仕草に、スタジオの空気が一気に和んだ。

この日のテーマは「この秋行きたい！遊園地＆テーマパーク検定SP」。全国の人気スポットに関する問題が次々と出題される中、国仲はユニバーサル・スタジオ・ジャパンに関する質問に挑戦。「魔法のことかな」と答える場面では、恥ずかしそうに笑う姿が印象的だった。そんな自然体のリアクションに、SNSでは「かわいすぎる」「46歳とは思えない」と称賛の声が相次いだ。

マネージャーが投稿したオフショットも話題を後押し。制服姿の国仲が「ぜひご覧いただけたら嬉しいです」と呼びかける姿に、多くのファンが心を奪われた。2001年の朝ドラ『ちゅらさん』で国民的ヒロインとなってから20年以上。現在は2児の母として家庭を大切にしながらも、スクリーンの前では変わらぬ透明感を放つ。

バラエティで見せた飾らない笑顔と、女優としての確かな存在感。その両方を軽やかに行き来する国仲涼子は、年齢を重ねてもなお、多くの人に“可愛さの象徴”として記憶されていく存在だ。

参考：https://www.instagram.com/reel/DPl4PwegX5W/