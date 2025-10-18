第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝来年１月２、３日）の予選会（報知新聞社後援）は１８日に東京・立川市などで行われる。午前８時３０分に４２校の選手（各校１０〜１２人）がハーフマラソンを一斉スタート。上位１０人の合計タイムで争い、上位１０校が本戦の出場権を獲得する。暑熱対策のため、今年から１時間５分、スタート時間が早まったが、“熱い”戦いとなることに変わりはない。

今大会から関東学生連合の選考（登録１６人）が２点、変更された。

〈１〉前回まで落選校の中から予選会ハーフマラソン個人順位の上位１６人（各校１人）だったが、今回から「チーム枠１０人」と「個人枠６人」。チーム枠は予選会の総合１１位〜２０位に１枠ずつ与え、選出は各校に委ねられる。個人枠は、予選会総合２１位以下の所属選手で個人順位の上位６人（各校１人）が選ばれる。

〈２〉出走の上限が１回から２回に緩和された。

外国人留学生は選出対象外、本戦はオープン参加となることに変更はない。

前回の本戦で８区７位相当と健闘した東大の秋吉拓真（４年）はもう一度、チャンスを得た。来春、東大大学院への進学と並行して、実業団のＭ＆Ａベストパートナーズで競技を続行する意思を固めた文武両道ランナーの挑戦は今回も大きな話題となる。