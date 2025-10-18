第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝来年１月２、３日）の予選会（報知新聞社後援）は１８日に東京・立川市などで行われる。午前８時３０分に４２校の選手（各校１０〜１２人）がハーフマラソンを一斉スタート。上位１０人の合計タイムで争い、上位１０校が本戦の出場権を獲得する。暑熱対策のため、今年から１時間５分、スタート時間が早まったが、“熱い”戦いとなることに変わりはない。

２年連続トップの日大のキップケメイ（３年）と前回２位の山梨学院大のキピエゴ（３年）が、今回も個人１位候補だ。前々回のスタート時は１５度だった気温が、前回は２３度に上昇。ゴール時には２５度と季節外れの暑さで１０人が棄権。全体のタイムが大幅に落ち込む中、キップケメイは前々回から４３秒遅れの１時間５９秒と力走。キピエゴも３秒差で続き、３位以下に大差をつけた。時間が早まり、暑さは回避される見込みだが、２人は暑さを苦にしない。山梨学院大はジェームス・ムトゥク（４年）も実力者で、より調子が良い選手が出走できる。

外国人留学生に対抗する選手としては、前々回の日本人トップの東農大の前田、前回の日本人３位の立大の馬場賢人（４年）、同４位の日体大・山崎らが挙がる。１万メートル日本人学生歴代最高の前田は前回、体調不良で欠場しており、復調具合が注目される。