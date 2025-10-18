ＮＹ市長選で急進左派優勢…トランプ氏が「敵視」、補助金停止示唆し圧力強める

【ニューヨーク＝山本貴徳】１１月４日投開票の米ニューヨーク市長選は、急進左派の民主党候補ゾーラン・マムダニ氏（３４）が優勢を保ったまま、最終局面に入った。

イスラム教徒でもあるマムダニ氏を「狂った共産主義者」と言い放つトランプ大統領は、市への連邦補助金の停止を示唆するなど、マムダニ陣営への圧力を強めている。

中道派と共和 劣勢

米キニピアック大が１０月９日に発表した世論調査によると、アフリカ・ウガンダ生まれのインド系であるマムダニ氏の支持率は４６％で、追いかける中道派の前州知事アンドリュー・クオモ氏（６７）を１３ポイント上回っている。ニューヨーク市では、有権者の約３分の２を民主党支持者が占めており、共和党候補カーティス・スリワ氏（７１）の支持率は１５％で、追い上げは厳しい状況だ。

当初は、知名度と資金力でクオモ氏が有力視されていたが、マムダニ氏は格差是正を求める若年層を中心に熱狂的な支持を集め、６月の民主党予備選で勝利した。敗れたクオモ氏は無所属で立候補した。

終盤を迎え、主要な争点となっているのが、トランプ氏への対応だ。今月１６日に行われた主要候補による初のテレビ討論会では、クオモ氏は、自分の知事時代にはトランプ氏の政治圧力に屈しなかったとし、マムダニ氏の経験不足を批判した。その上で、「マムダニ氏が勝てば、トランプ氏が市の乗っ取りに走り、『トランプ市長』が誕生するだろう」と訴えた。

これに対し、マムダニ氏は、「経験の不足は、（クオモ氏にはない）誠実さで補う」と反論。トランプ政権との対決姿勢を前面に出し、民主党支持者の結束を呼びかけた。

クオモ氏も州知事時代から、トランプ氏と対立してきた経緯がある。ただ、トランプ氏の「マムダニ氏嫌い」は際立つ。ＳＮＳではマムダニ氏への批判を繰り返し、ニューヨークの治安悪化を理由に州兵派遣の可能性も示唆し始めた。

当初、市長選には現職のエリック・アダムズ市長も立候補していたが、マムダニ氏への対抗馬の一本化が必要だとして、トランプ氏がアダムズ氏に撤退を促したと伝えられている。

マムダニ氏は、左派ポピュリズム的な「ばらまき政策」を掲げており、経済界からの反発は根強い。米ＮＢＣなど複数のメディアによると、トランプ氏の側近は共和党候補のスリワ氏も撤退させ、「反マムダニ票」をクオモ氏に集めることも検討しているという。