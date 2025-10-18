¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¡¢Éã¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤Ç¼Ú¶â1²¯±ß¢ª17Ç¯¤«¤±¤Æ´°ºÑ¡ÖÀäË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Î´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÀ¸³è¤â¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¡Ê60¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤¢¤Î¶â¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡ÁµÕÅ¾¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤±¤ëÍÌ¾¿Í¡Á¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£26ºÐ¤Ç¼Ú¶â1²¯±ß¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÁÔÀäÈëÏÃ¤È¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¤¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤Æ¡Ä60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë
¡¡¿ùÅÄ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È·ëº§¡¢º£¤Ï³ý¥öºê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼°ÊÍè¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âÇ¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¦¤í³Ð¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²¯±ß¶á¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£¤â¤¦¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¡Ê»È¤¤Æ»¤Ï¡ËÉã¿Æ¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£Åö»þ26ºÐ¤À¤Ã¤¿¿ùÅÄ¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡ÊÉã¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Ëå¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡ØËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ìÈÕ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ê¼Ú¶â1²¯±ß¤Î¡ËÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï°ìÈÕ¤Ç¤ª¶â¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤«¤é¤ÎÍê¤ß¡£¡Ö¥¦¥½¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÈáÄË¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ç¼êÀÚ¤ì¶â¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Éã¤Ï¼Ú¶â1²¯±ß¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿ùÅÄ¤Ï26ºÐ¤Ç¼Ú¶â1²¯±ß¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ÏÁª¤Ð¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎÀâÌÀ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤È¤«¡£¡Ø¥Á¡¼Ë·¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÀÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤Î»àÂÎÌò¤È¤«¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡Ö¡ÊÁ°¤Ï¡Ë»ä¤Ï½÷Í¥¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ø¤â¤¦¡¢¼Ú¶â¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¤¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê26ºÐ¤Ç1²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤¬¤Ê¤¯¡Ë»ñ»º¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¤¤¤¿Í¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢100¥¥í¤âÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Î´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ú¶â1²¯±ß¤Ï¡¢2008Ç¯¡¢43ºÐ¤Î»þ¤Ë´°ºÑ¡£º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤âÊÖ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏÅª¤Ê¸Â³¦¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤ÁÌá¤Ã¤Æ¡£¥â¥Î¤ä¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Èª¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤ª¶â¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤¹Î¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¼çÉØ¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤Ï¼ç¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤ÎµëÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·î6Ëü±ß¤Ç¿©Èñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Èñ1Æü2000±ß¡£¤ª¶â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯º£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¤¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤Æ¡Ä60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë
¡¡¿ùÅÄ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È·ëº§¡¢º£¤Ï³ý¥öºê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼°ÊÍè¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Éã¤Ï¼Ú¶â1²¯±ß¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿ùÅÄ¤Ï26ºÐ¤Ç¼Ú¶â1²¯±ß¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ÏÁª¤Ð¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎÀâÌÀ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤È¤«¡£¡Ø¥Á¡¼Ë·¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÀÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤Î»àÂÎÌò¤È¤«¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡Ö¡ÊÁ°¤Ï¡Ë»ä¤Ï½÷Í¥¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ø¤â¤¦¡¢¼Ú¶â¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¤¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê26ºÐ¤Ç1²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤¬¤Ê¤¯¡Ë»ñ»º¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¤¤¤¿Í¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢100¥¥í¤âÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Î´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ú¶â1²¯±ß¤Ï¡¢2008Ç¯¡¢43ºÐ¤Î»þ¤Ë´°ºÑ¡£º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤âÊÖ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏÅª¤Ê¸Â³¦¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤ÁÌá¤Ã¤Æ¡£¥â¥Î¤ä¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Èª¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤ª¶â¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤¹Î¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¼çÉØ¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤Ï¼ç¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤ÎµëÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·î6Ëü±ß¤Ç¿©Èñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Èñ1Æü2000±ß¡£¤ª¶â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯º£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£