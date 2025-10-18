¥µ¥ó¥É°ËÃ£VSÂçÀôÍÎ¡¢¡ÈÀèÁÄ¤Î°ø±ï¡É¤Ç·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡ª¤¤¤¬¤ß¤¢¤¦2¿Í¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
ËÜÆü10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê10·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ëÂçÀôÍÎ¤¬3ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¡£
¡Ö¥¯¥¤¥º°Ëâ¤Î3Âò¡×´ë²è¤Ç¡¢MC¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÂçÀô¤¬ÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÌÜÍø¤3Âò¥¯¥¤¥º¡É¤ËÄ©¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤ÈÂçÀô¡¢2¿Í¤ÎÀèÁÄ¤Î¡È°ø±ï¡É¤òÄ´ºº¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¯¥¤¥º°Ëâ¤Î3Âò¡×¤Ï¡¢ºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÅö¤Æ¤ë¥¤¥¸¥ï¥ë3Âò¥¯¥¤¥º¤òÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¬½ÐÂê¤¹¤ëÂç¹¥É¾´ë²è¡£
º£²ó¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÀô¤ÎÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3ÂòÌÜÍø¤¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£ÂçÀô¡õ°²ÅÄVS¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Èµû»«¤Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡Éº´¡¹ÌÚÎâÂÁ¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤ì¤¤¤¿¡Ë¤¯¤ó¡Ê14ºÐ¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»°¤ÄÀ±¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¡¢1´Ó 1500±ß¤ÎËÌ³¤Æ»»º¹âµé¥¤¥¯¥é¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¡£
ÂçÀô¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¥¤¥¯¥é¤Î¤¦¤ó¤Á¤¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ë¤Ï1´Ó100±ß¤Î¿Í¹©¥¤¥¯¥é¤â¡Ä¡£¤½¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÀÖ¤ÃÃÑ¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÂçÀô¤ÏËÌ³¤Æ»¥¹¥¿¡¼¤Î°ÕÃÏ¤ò¤«¤±¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡È¤Ò¤È¤êÇÀ±àÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡ÉÃæÀçÆ»Îç¡Ê¤Ê¤«¤»¤ó¤É¤¦¡¦¤ì¤ó¡Ë¤¯¤ó¡Ê18ºÐ¡¿¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥í¥ó¡ÈÉÙÎÉÌî¥á¥í¥ó¡É¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¡£¥Ï¥º¥ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È±»¡Ê¥¦¥ê¡Ë¡É¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÌÜÍø¤¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÈþÊ¸»úÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡ÉÌðÌîÌÀÆü¹á¡Ê¤ä¤Î¡¦¤¢¤¹¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÎ®½ñÆ»²È¡¦ÉðÅÄÁÐ±À¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿½ñ¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢MC¤Î3¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ø±ï¤Î¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£¼Â¤Ï2024Ç¯12·î¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´°÷¤¬´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Âç¼ºÂÖ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
º£²ó¤ÏÉðÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ò¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸VTR¤âÆÏ¤¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤â°²ÅÄ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£°ìÊý¡¢ÂçÀô¤â¼ç±é±Ç²è¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤ÎÂê»ú¤òÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢2¥Á¡¼¥à¤È¤âÀµ²ò¤Ê¤ë¤«¡©
¢¡¥µ¥ó¥É°ËÃ£VSÂçÀô¡Ä2¿Í¤ÎÀèÁÄ¤Î°ø±ï¤òÂçÄ´ºº
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£VSÂçÀô¤Î¡È°ø±ï¡É¤òÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¬Å°ÄìÄ´ºº¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤âÅÐ¾ì¡£
ºòÇ¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëNHK¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ç¡¢ÂçÀô¤ÎÀèÁÄ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢ÀçÂæÈÍ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÊÒÁÒ²È¤Î²È¿Ã¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÊÒÁÒ²È¤¬»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀçÂæÈÍ¡¢ÆÈ´ãÎµ¡¦°ËÃ£À¯½¡¸ø¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë°ËÃ£¤ÎÀèÁÄ¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿Âè9Âå°ËÃ£À¯½¡¤ÎÄï¤Ç¡¢ÆÈ´ãÎµ¡¦°ËÃ£À¯½¡¸ø¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë²È·Ï¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÈÂçÀô¤ÎÀèÁÄ¤Ï°ËÃ£¤ÎÀèÁÄ¤Î²È¿Ã¤Î²È¿Ã¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢400Ç¯Á°¡¢ÀçÂæ¤ÎÃÏ¤Ç2¿Í¤ÎÀèÁÄ¤ÏÄ¾ÀÜ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤³¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤ÎÂ³¤¤ò¾¡¼ê¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£¡ÈÀï¹ñÉð¾Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¸æ±àÀ¸²ÆÉ±¡Ê¤ß¤½¤Î¤¦¡¦¤Ê¤Ä¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê16ºÐ¡Ë¡¢¡ÈÎò»ËËÜÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É²¬ÅÄÍ»Ë¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤¢¤ë¤È¡Ë¤¯¤ó¡Ê13ºÐ¡Ë¤éÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÎØ¤ä¡¢Îò»Ë¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Î¥³¥Í¤òÁíÆ°°÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÂçÀô¤ÎÀèÁÄ¤¬°ËÃ£¤ÎÀèÁÄ¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿!?¡É¡¢¡ÈÂçÀô¤ÎÀèÁÄ¤¬¶Ã¤¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿!?¡É¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤Î¶¹´Ö¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬Â³¡¹Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°ËÃ£¤¬¡Ö¡Ê²È¿Ã¤Î²È¿Ã¤Ê¤ó¤Æ¡Ë°ËÃ£²È¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¿ÈÊ¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÀô¤¬¡ÖÌ¿¤Î²¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¸ý¤ÎÍø¤Êý¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Ï·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£¤¤¤¬¤ß¤¢¤¦2¿Í¤ò°²ÅÄ¤¬¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¤Ê¤À¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤Ï¤É¤¦·èÃå¤¹¤ë¤Î¤«¡©