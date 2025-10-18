

10年ぶりに母が住む実家に入ったら……（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

10年ぶりに70代の母親が1人で住む実家を訪れると、電気、水道、ガスといったライフラインがすべて止まっていた。2階に上がってみると、そこは到底、人が住めるような状態ではなかった。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）代表の二見文直氏に、親子関係の悪化から生まれるゴミ屋敷の現状を聞いた。

扉を開けると、鼻を突く“異臭”

関西地方の某所にある2階建ての1軒家。築年数は30年未満、外から見るとごく普通の物件で、むしろ明るい印象さえ持つ。しかし、玄関の扉を開けた先には、その想像とはかけ離れた光景が広がっていた。

リビングは足の踏み場もなく、あふれかえるゴミの山に、なぜか自転車まで転がっている。ここは長らく、生活の場として機能していなかったようだ。

キッチンも同様に、食品の空き容器などのゴミが散乱し、調理ができる状態ではない。冷蔵庫の扉を開けると、鼻を突く“異臭”がした。中では肉が溶け、容器に入った食品はもはや原型をとどめていなかった。



リビングやキッチンに残された食品はすべて腐敗していた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

この家の住人は、当初リビングの隣にある和室で生活していたようだ。しかし、リビングからなだれ込んでくるゴミにスペースを奪われ、やがてそこもゴミに埋もれた。そして、生活の拠点は2階の洋室へと移された。

布団が敷かれたその部屋もまた、ちゃぶ台とテレビを除けば、床一面が生活ゴミで覆い尽くされている。もう1つの和室は、ダンボールに入ったままの生活用品や衣類が投げ込むようにして積み上げられ、物置と化していた。



リビング隣にある和室もゴミやモノでいっぱいになっている（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

もっとも悲惨な状態だった「トイレ」

しかし、この家でもっとも凄惨な状況だったのは、トイレだった。現場で作業にあたった二見氏が話す。

「1階と2階にトイレがありましたが、先に1階が使えなくなり、次に2階を使うようになったようです。トイレには水が入った2リットルのペットボトルが何本も置かれたままでした。水が流れないので、それで糞尿を流そうとしていたのでしょう。しかし、それでも流れないので、使用済みのトイレットペーパーがそのまま床一面に散乱している状態でした」

残された排泄物は腐敗していた。便器は詰まっているし、汚れも染みついてしまっている。すべてちりとりで取り除いたものの、床にまで浸食していた。この家を再び人が住める状態にするには、大規模なリフォームが不可欠だった。



すでに水は流れなくなっており、排泄物は床に散乱している（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



外観は真新しい1軒家だが、玄関からゴミがあふれ出していた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「300万〜400万円ぐらいは絶対にかかるでしょう。その費用を捻出するぐらいなら、家を現状のまま安値で売却するのが一番いいのでは、とアドバイスしました」（二見氏、以下同）

一体、どうしてこんなことになってしまったのだろうか。

依頼主は、東北地方に住む50代の夫婦だった。夫の母親が1人で暮らす実家の片付けの依頼だ。

ことの発端は、母親が自宅で倒れたことだった。近所の人が発見し、病院へ救急搬送された。当初、夫婦は母親を自宅で介護しようと考えていた。ヘルパーを頼み、在宅での生活をサポートするつもりだった。しかし、現地へ向かう日が近づくにつれ、近所の人からこんな話を聞かされる。

「家がとんでもないゴミ屋敷になっている」

依頼主も、母親が昔から家を散らかしがちだと認識はしていた。過去にも、足の踏み場はあるものの、ゴミ屋敷のような状態になったことがある。しかし、今回の実態は想像をはるかに超えていた。



生活の拠点を2階に移した後に食事をとるなどしていたとみられる洋室（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「元々は、『お母さんの部屋だけ片付けて、介護ベッドを置いて在宅介護すればいい。予算もかかるから、なるべく安く済ませたい』という考えで、『最悪、2階はそのままでもいい』という依頼内容でした」

電気、水道、ガス…ライフラインがすべて止まっていた

片付け作業の前日、東北地方からやってきた夫婦は実家の中へと足を踏み入れた。そして、その言葉を失う光景を目の当たりにする。

「しかし、いざ到着して家を見たら、『在宅介護なんて到底無理』な状況だったんです。もうとんでもないことになっていたので、『こんな所に住ませられない』となり、在宅介護の選択をその日にやめて、急遽、介護施設に入所させることに方針を転換し、家も売却することになったんです」

依頼主は「どうしよう、どうしよう」と、パニック状態に陥っていたという。二見氏はその場で不動産業者を紹介するなど、混乱する依頼主をサポートしながら、作業を進めていった。



寝起きしていた部屋だろうか。ベッドがあるものの、その上にもモノが山積みになっている（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



2階には3室があるが、そのすべてが足の踏み場のない状態だ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

依頼主である息子は、当時の状況をこう振り返る。

「ちょっと母親とは連絡は取れなくて。母のきょうだい（姉と兄）が近くに住んでいて、その方が『連絡が取れない』と。携帯電話も全然つながらないので実家まで来たけど、鍵がかかっていたんです。そうしたら、近所の人が『病院に運ばれた』と教えてくれました。自宅で倒れて、外に自力で這い出て助けを求めたらしいです」

そのときまで、母親がどういう生活をしているか、まったく知らなかった。

「もう目も見えていなくて、体も悪く、支払いといった類が全然できていなかったようです。電気、ガス、水道、ライフラインはすべて止まっていました。どうやって生活していたかも、連絡していなかったからわからないし、聞いても言わない人でした」



ベッドの下にもゴミが詰め込まれている状態だ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



どのように食事をとっていたのか……（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

親子だからこそ憎しみ合ってしまう

作業に同席していた息子の妻も、義母との関係について話した。

「お母さん自身が人と連絡を取るタイプじゃないというか。他者を拒絶するタイプで、『連絡してくるな』みたいな感じの人だったんです。これまでにも連絡は試みていましたが、拒絶されるので、ここ10年は疎遠になっていました」

息子夫婦も何かをしようとはしていた。しかし、当の母親がそれを頑なに受け入れてくれなかったのだ。

なぜ、ここまで事態が悪化するまで気づけなかったのか。二見氏は、親子だからこそのコミュニケーションの難しさがあると指摘する。



1階の和室を片付けるスタッフ。ここを片付けてから隣のリビングとキッチンに取り掛かる（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「親子だからこそ感情が入るんです。他人であれば『しょうがない』と割り切れることでも、家族だとそうはいかない。『家族なのに』『親子なんだから』という感情が、問題を複雑にしてしまうのだと感じます」

他人であれば、「この人とは合わないな」と少しでも思った時点で、関係を断ち切ることは容易だ。しかし、家族間ではそういうわけにもいかない。その関係性の濃さは、時に負の側面を増幅させる。



隣の和室を片付け、玄関までの動線を確保した後、キッチンのゴミを一掃（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

死後、最低でも100万円は必要

たとえば、法務省が発表している『令和5年版 犯罪白書』によると、2022年（令和4年）に検挙された殺人事件のうち、54.9%が親族間の犯行だ。

コミュニケーションも、他人に対するような遠慮や気遣いがなくなり、単刀直入になりがちだ。「そんなに一から十まで全部言わなきゃいけないの？」と、苛立ちが先に立つ。家族だからこそ多くを求めてしまい、見逃せない部分が強くなる。

「子どもは親の性格を本当の意味ではわかっていないのかもしれません。親が生きているのが当たり前だと思っていると、きちんと向き合う時間が少ない。いざという時になって向き合う時間が圧倒的に長くなることで、今まで見えなかった親の頑固さや性格に気づく、ということもあるように思います」

高齢化が進む社会で、子どもに迷惑をかけたくないと考える親世代は多い。では、親側はどのような備えをしておくべきなのだろうか。



もっとも物量の多かった2階の和室で仕分け作業を進める（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



主に生活していた2階の洋室は、床にゴミが張り付いている状態だった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「終活を求めることは『死ぬ準備をしてください』と言っているようなものなので、非常に難しい問題です。ただ、亡くなった後に多額のお金がかかるという事実を知らない人が多いと思います。お葬式や家の処分費用も含めて、最低でも100万円ぐらいはかかると考えておいたほうがいいでしょう」

最低限、親がしておくべきこと

まず、親側が「死後にかかる費用」をきちんと把握することから始めるべきだと二見氏は言う。また、いざという時に子どもたちが困らないよう、情報の共有も不可欠だ。



モノがすべてなくなった1階の和室（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



リビングとキッチンも、床にダメージがあるものの何もなくなった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「生命保険は何に入っているか、最低限共有しておくべきです。生命保険金には請求の時効があります。親族が死亡の事実を知ってから一定年数以内に手続きをしないと、保険金が支払われないケースがある。これは意外と知らない人が多いですし、知っていれば生前のうちに情報を共有しておくべきだと気づくでしょう」



銀行口座も同様だ。通帳が見つからず、休眠口座となった預金が、親族に気づかれないままになっているケースは少なくない。

「片付けられない人であっても、保険証書、通帳、不動産の権利証といった重要な書類だけは、一カ所にまとめてわかりやすい所に置いておく。それだけでも、残された家族の負担は大きく減ります」

今回のケースのように、親が子どもとの接触を拒む場合、「そっとしておこう」と距離を置くことは、問題の先送りにしかならないのかもしれない。しかし、無理に関係を修復しようとしても、できないものはできない。

いつか訪れる「終わり」を見据え、最低限の情報を共有しておくこと。それが、こじれてしまった親子関係の中で、親が子に残せる最後の思いやりなのかもしれない。



すっかりきれいになった2階の洋室（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



モノやゴミであふれ返っていた2階の和室もすっかり元の状態に（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

（國友 公司 ： ルポライター）