¡ÚÊ¿Ìî¸¬¡¡²æ¤¬Æ»18¡Û¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¡¡À¾ÉðÌîµå¤ò¼ÂÁ©¤·Æ²¡¹¤Î3³ä
¡¡ÃæÆüºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë¤Ï±¦¼ê¾®»ØµµÎö¹üÀÞ¤â¤¢¤Ã¤Æ1·³7Ç¯ÌÜ¤ÇºÇ¾¯¤Î90»î¹ç½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë88Ç¯¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¡¢ÃæÆüµåÃÄ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾ÉðµåÃÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¡£¿¹µÀ¾½´ÆÆÄ¤ÏºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö2ÈÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯ºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ2ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µÈÃÝ½Õ¼ù¤Ï²Æ¾ì¡¢¼éÈ÷Ãæ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ±¦ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¡£Éüµ¢¤Ë¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆÀ¾ÉðÂè2µå¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£ÇØÈÖ¹æ24¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿·Å·ÃÏ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¦Áö¤ë¤Ê¤¢¡×¡£¥À¥Ã¥·¥å¤Ë²÷Ä´Áö¡Ä¡£¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍý¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÌµÍý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È°¤«¤Ã¤¿º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¼êÆþ¤ì¤ò¤·¡¢Àµ·î¤Ïºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ë¤¢¤ë²Ç¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ë¶á¤¤¹ÓÀî¤ÎÄéËÉ¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â½çÄ´¤Ë²á¤´¤·¡¢³«Ëë2ÈÖ¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½©»³¹¬Æó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´·¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¤«¤é½©»³¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¡£¿¹´ÆÆÄ¤ÎÌîµå¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë·ø¤¤¡£Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤äÅðÎÝ¤òÍí¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ê·ø¤¯1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£ÃæÆü¤ÇÅö»þ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó51µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿82Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°Õ¼±¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Ìµ»àÆóÎÝ¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»°Í·´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ì¤è¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡£±¦Êý¸þ¤ØÂÇ¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆóÎÝÁö¼Ô¤ò»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬À¾Éð¤ÎÌîµå¡£4ÈÖ¤ÎÀ¶¸¶¤Ç¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áö¼Ô¤¬°ìÎÝ¤Ë¤¤¤ì¤Ð°ìÎÝÂ¦¤Ë¥Ð¥ó¥È¤·¡¢ÆóÎÝ¤Ë¤¤¤ì¤Ð»°ÎÝÂ¦¤Ø¥Ð¥ó¥È¡£Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç¡ÖÂÇ¤Æ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¡£»°ÎÝ¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¥Õ¥é¥¤¤ò¾å¤²¤ì¤Ðµ¾Èô¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ÆÁ´130»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£41µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤ë°ìÊý¡¢129»î¹çÌÜ¤Ë3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤ò¡¦298¤«¤é¡¦302¤Ë¾å¤²¤¿¡£ºÇ½ªÀï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç¡¦303¡£»Í¼Î¸ÞÆþ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤¿85Ç¯¤Î¡Ö¡¦300¡×¤È¤Ï°ã¤¦¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î3³ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï10·î16Æü¤ËÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢73¾¡51ÇÔ6Ê¬¤±¡£0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¡¦¶áÅ´¤Ï¤Þ¤À4»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3Æü¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë±¿Ì¿¤Î¡Ö10¡¦19¡×¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÊ¿Ìî¡¡¸¬¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤±¤ó¡Ë1955Ç¯¡Ê¾¼30¡Ë6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î70ºÐ¡£Ì¾¸Å²°¾¦Âç¤«¤é77Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÃæÆüÆþÃÄ¡£88Ç¯¤ËÀ¾Éð¡¢94Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£½ÓÂ¶¯¸ª¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ9²ó¡£ÅðÎÝ²¦1²ó¡£ÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»451µ¾ÂÇ¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÃæÆü¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤òÂ³¤±¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢»³´ß¥í¥¸¥¹¥¿¡¼¥º´ÆÆÄ¡£