ブラックライトに照らされ、蛍光色に輝くウランガラス製のグラス

緑の蛍光色に輝く食器やオブジェが、暗闇の中、鮮やかに浮かび上がる―。富山県高岡市金屋町の「ウランガラス鋳芸館」には、館長の新森慎之助さん（87）が半世紀にわたり、国内外で収集した100点以上の品々が展示されている。「オーロラ色のきらめきが美しい」と魅力を語る。（共同通信＝吉永美咲）

ウランガラスは、人体に無害な量のウランを着色剤として加えて鋳造される。含まれているウランは0.1〜1.0％程度で、放射能はごくわずか。ガラスに閉じ込められており、外へ出ることもない。自然光の下では薄い黄色だが、暗闇でブラックライトを照射すると蛍光の緑色に光り輝く。

1830年ごろ、チェコのガラス工芸家が作り出したのを機に、欧州を中心に大量生産されるようになった。現在はチェコや米国で製造されており、日本でも大正から昭和初期に置き時計のフレームなどが作られた。

高岡市は、400年以上の歴史を誇る「高岡銅器」の生産地として知られる。新森さんは、祖父の代から続く銅器の材料や鋳造機械を販売する地元企業の3代目社長を務めた。約50年前、鋳造技術を学ぶ視察でドイツ西部デュッセルドルフを訪問した際、展示会でウランガラスに一目ぼれした。

食器セットを購入して以来、視察先の専門店や骨董品店などでこつこつ集めてきた。70歳で息子に社長職を譲った後「自分を育ててくれた町に恩返しがしたい」との思いから、2020年3月に鋳芸館を開館した。

入館料は200円で、火曜定休。高岡銅器の鋳造技術を利用して作ったウランガラス製のオリジナルの置物やアクセサリーなども販売している。

ブラックライトに照らされ、蛍光色に輝くウランガラス製の作品

新森慎之助さんが初めて購入したウランガラス製の食器セット（右）