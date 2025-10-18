リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に9回から救援登板。13球で三者凡退に打ち取り、3-1勝利に貢献した。ポストシーズン（PS）では3セーブ目。最後の打者に投じた圧巻の投球シーンは反響を広げ、米ファンからも驚きの声が広がった。

PSで6試合目の登板を果たした佐々木。ボーンを遊ゴロ、フリリックを遊飛に打ち取ると、ダービンからはスプリットで空振り三振を奪った。勝利直後のマウンドでは咆哮をあげ、さらに胸をドンと右手で叩き、感情を露わに。本拠地で飾った勝利の喜びを噛み締めていた。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏は自身のXに「ロウキ・ササキの凄まじい連続フォーク」と記し、ダービンに投じた全4球の動画を公開。落差の激しい変化球で翻弄した映像に、X上の米ファンからは驚きの声が続々と上がっていた。

「これはエグイわ」

「ヤバいボール」

「美しきもの」

「すごい落ちた」

「ブルワーズがマイナーリーグみたいに見えた!!!全てにおいて酷かった!!!」

「美しい軌道！」

「ドラゴンフォーク」

ドジャースは今季レギュラーシーズンで6戦全敗だった天敵ブルワーズに、リーグ優勝決定シリーズで3連勝。ワールドシリーズ進出へ王手をかけた。第4戦は17日（同18日）にドジャースタジアムで行われる。



（THE ANSWER編集部）