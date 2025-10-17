沖縄アリーナ株式会社は、クルマとバイクの魅力を体感できる「オキナワモーターショー2025」が、2025年11月8日・9日の2日間、沖縄サントリーアリーナおよびコザ運動公園にて開催されると発表した。

同イベントは、最新車両からクラシックカー、キャンピングカーまで多彩な展示が行われるほか、D1選手によるデモ走行や登坂体験車両など迫力ある企画も用意。入場無料で、家族連れも楽しめる地域密着型のイベントとなっているため、お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

入場無料「オキナワモーターショー2025」開催のお知らせ

沖縄サントリーアリーナを舞台に、クルマ・バイクの魅力が一堂に集う「オキナワモーターショー2025」が開催されます。

最新モデルからクラシックカー、カスタムカー、キャンピングカーまで幅広く展示され、クルマ文化の魅力を身近に体感できるイベントです。

今年は、D1「Team TOYO TIRES DRIFT」所属選手による迫力のオンロードデモ走行や、45度登坂体験車両の登場など、見どころ満載の2日間。

会場にはキッチンカーや飲食ブースも登場し、ご家族やご友人と楽しめるイベントとしてさらにパワーアップして開催されます。

ぜひこの機会に、沖縄サントリーアリーナで繰り広げられるモーターフェスティバルをお楽しみください。

＜開催概要＞

イベント名：オキナワモーターショー2025

開催日程：

2025年11月8日(土)12:00～18:00

2025年11月9日(日)10:00～18:00

会場：沖縄サントリーアリーナ&コザ運動公園

主催：沖縄市

※入場無料

※駐車場不足および会場周辺の混雑が予想されますので、会場へは公共交通機関をご利用ください。

イベント公式ホームページ：https://okinawamotorshow.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okinawamotorshow_official/

＜お問い合わせ＞

オキナワモーターショー2025運営事務局(株式会社ZAGUMI)

Mail：info@okinawamotorshow.com

リリース提供元：沖縄アリーナ株式会社