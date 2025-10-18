「20代かと」43歳美女に「30代？」61歳俳優も！ 実年齢が信じられない“若すぎ”芸能人たち
人の目に触れる機会が多い芸能人たち。実年齢を耳にすると、若々しいビジュアルからかけ離れており、驚きの声が上がることも多い。美容ケアやヘアケアなど意識の高さも大いに関係していると思われるが、この記事では実年齢に比べて「若い」という声があった芸能人たちの投稿を紹介する。
【写真】山川恵里佳、椎名桔平、若月佑美…若々しさ際立つショット
■山川恵里佳
タレントの山川恵里佳は現在43歳。2023年には約20年ぶりにグラビア復帰し、話題を集めた。9月には自身のインスタグラムにナチュラルな浴衣姿を公開。ナチュラルな表情とメイクでベッドに横たわる写真や、ほっそりとしたウエストが目立つ半身ショット、スタイル抜群の全身ショットを投稿した。
山川の変わらぬ美しさに、ファンからは「20代かと思いました」「シミがゼロ すごい」「超可愛い」「癒やされる」などの声が集まっている。
■椎名桔平
俳優の椎名桔平は現在61歳。7月には自身のインスタグラムにて、車内でサングラスをかけて撮影したキメ顔ショットを公開した。髪型は前髪をおろしたスタイル。椎名はドラマ撮影のため栃木に滞在していたことを告白。夏の撮影だったということで「う〜、暑い しかも衣装は冬服（革ジャン）」とつづった。
椎名の前髪をおろしたショットに、コメント欄では「若返ってます！」「若い！」「30代ぐらいの人かと思いました」「お若いですね」「イケメン」などの反響が集まった。
■若月佑美
元乃木坂46のメンバーで俳優・モデルの若月佑美は現在31歳。若月は4月に自身のインスタグラムにて「4月 制服風＆黒縁メガネ」と添え、カレンダーのショットを公開した。若月はプリーツスカートにブルーのシャツ、ネイビーのカーディガンというコーディネート。足元には黒のローファーを合わせ、黒縁メガネをかけている。
若月の制服風コーデに、ファンからは「制服も似合う」「全然JK制服行けるね」「かっこいいし可愛い」「全然現役で行けます」などの声が寄せられている。
37歳2児の母は、娘と「姉妹かと」驚きの若さ！
■木下優樹菜
元タレントの木下優樹菜は現在37歳。2児の母の木下は、SNSに度々娘との仲睦まじい姿を投稿しており、8月には海で遊ぶショットを公開した。木下はグリーンのビキニスタイルで、ビールを飲んでいる写真や娘たちとビーチを満喫している姿を投稿。引き締まった体も印象的な投稿となっている。
コメント欄には「スタイル抜群」「神スタイル」「相変わらずスタイルのいい3姉妹…じゃなくて親子か」「3姉妹かと」などの反響が集まった。
■藤森慎吾
オリエンタルラジオの藤森慎吾は現在42歳。藤森は5月に自身の正面からのショットを公開。キメ顔をしたり目線を外したりとさまざまな表情を投稿した。黒髪ショートで自然な束感のあるヘアスタイルは、さわやかで清潔感のある印象となっている。
42歳とは思えない若々しい藤森の姿に、コメント欄には「ずっと昔から今も男前なの本当凄いです」「実年齢よりお若いですね」「デビューの頃と全く変わらない」などの声が続出。芸人のおばたのお兄さんも「何でそんなにずっと若々しいんですか？」と反応していた。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（＠erika_3_official）
「椎名桔平」インスタグラム（＠kippeishiina）
「若月佑美」インスタグラム（@yumi_wakatsuki_official）
「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）
「藤森慎吾」インスタグラム（@fujimori_shingo0317）
