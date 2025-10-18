『良いこと悪いこと』第2話 “高木”間宮祥太朗＆“猿橋”新木優子、かつてのクラスメート“中島”松井玲奈と接触
間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が18日の今夜放送される。
【写真】松井玲奈演じるかつてのクラスメート・中島笑美
本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生の不審死が次々と起こり始める。事件を止めるため、高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、立ち上がるが…。
■第2話あらすじ
6年1組のリーダーだった高木将。彼が同窓会で22年ぶりに掘り起こしたタイムカプセルに入っていたのは、高木を含む6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムだった。かつてのクラスメート・猿橋園子に恨まれている6人を狙った連続殺人事件に巻き込まれてしまった高木は、事件の真相を突き止めるため、犯人ではないと主張する猿橋と手を組むことになる。
これまでに被害に遭った武田敏生（水川かたまり）と桜井幹太（工藤阿須加）は、22年前に描いた「将来の夢の絵」になぞらえる形で襲われた。武田は「空を飛ぶ絵」を描き、マンションから転落死。桜井は「消防士」の絵を描いて火災に巻き込まれ、依然として意識不明の重体。犯人は6人と猿橋の因縁を知っていて、なおかつタイムカプセルと絵を利用できた人物。つまり、クラスメートの可能性が考えられる。「このクラスの誰かが、あなたを恨んでいるんです。私以外の、誰かが」。猿橋の言葉に、高木は戦慄を覚える。
残る標的は、高木を含む4人。みんなに一刻も早く危険を知らせようとする高木と猿橋は、そのうちの1人、中島笑美（松井玲奈）と連絡を取ることに成功。いつもニコニコ笑顔で“ニコちゃん”と呼ばれていた中島。アイドルになるのが夢で「スポットライトを浴びるアイドルの絵」を描いていた。今は六本木のクラブでホステスをしながら派手な暮らしを楽しむ中島は、再会するなり、猿橋に謝罪する。
一方その頃、猿橋の同僚・東雲（深川麻衣）と松井（秋谷郁甫）は、スクープを狙って、違法薬物の元締めの行方を追っていた…。
土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
