町中華の後継者問題…半世紀愛された「若大将」が閉店 でも！看板メニュー引継ぎ「ニュー若大将」へ【長野・松本市】
昭和、平成、令和と松本市で長年営業してきた中華食堂が９月末、惜しまれつつ閉店しました。
その背景には、現代社会を象徴するある課題がありました。
松本市で半世紀近く愛されてきた「若大将」。
【常連客】
「うま！」
ラーメンや定食などが人気の中華食堂です。
【常連客】
「ずっと変わらないおいしさで安心感があった」
【常連客】
「昭和の雰囲気をそのままずっと残している感じの店」
【若大将 店主:藤井國廣さん】
「（山賊焼きメニューは）だいたい、お客さんの70パーセントくらい占めている」
看板メニューは…
鶏のモモ肉をニンニクやショウガ、しょうゆベースのタレに漬け込んだ松本地域のご当地グルメ、山賊焼きの定食。
そして、その山賊焼きを豪快に乗せた「山賊焼みそラーメン」も人気です。
【東京から】
「衣もパリパリしていて、肉もふっくらしていてとてもおいしい」
もともと、妻の父親が松本市内の別の場所で食堂をやっていて、経営を引き継いだ藤井さん。
45年前、松本駅前にこの「若大将」をオープンさせました。
当時からみそラーメンに力を入れていて、こだわりのみそだれは長年、試行錯誤を続けてきました。
7種類の調味料を独自の分量で配合したもので、今もレシピは藤井さんしか知りません。
【若大将 店主:藤井國廣さん（当時59）】
「誰しもそうだと思いますが、負けたくない。」
「何としても自分の味。」
ずっと貫いてきたのが自分だけの味。
でも、苦労もありました。
【若大将 店主:藤井國廣さん】
「コロナの時は、一番のピンチだったと思うよ」
新型コロナの影響で時短や休業を強いられた県内の飲食店。
藤井さんは当時、県内の飲食店経営者およそ1400人でつくる組合の理事長を務めていて県の要請など飲食店の経営回復に尽力しました。
いつも、店のことを第一に考えてきた藤井さん。
ただ、80歳を超えてから衰えを感じるようになりました。足腰が弱り、中華鍋を振っていると腕がつることも増えてきました。
この先、店をどうするか…。藤井さんには娘が1人いますが、店は継げません。
【若大将 店主:藤井國廣さん】
「誰か継いでくれないかなという」「そういう人が出てきてくれたら、俺は店を辞めてもいいなと」
9月20日。
松本市の松本信用金庫本店に藤井さんの姿がありました。
会議室には張り詰めた空気が広がっていました。
ここで交わされたのがある契約書。
株式譲渡によるM＆A、つまり、企業買収です。
藤井さんは、店を手放すことを決めたのです。
同席していたのは、清宮寛久さん。
松本市内で飲食店を3店舗経営する実業家です。
【GANSO 清宮寛久さん】
「藤井社長が高齢で後継者がいないということで、われわれで継承させていただいて、新しい若大将＝ニュー若大将としてオープンしたい」
店内は改装しますが、「若大将」の看板メニュー、山賊焼きや山賊ラーメンなどを引き継ぎ、早ければ今年12月にも「ニュー若大将」をオープンさせる構想です。
藤井さんは、清宮さんに「若大将」の未来を託します。
【若大将 店主:藤井國廣さん】
「お客さまにまた新しい若大将ができるということで、うれしく思っています」
今の店での営業は、9月30日までと決めました。
藤井さんが、閉店を知らせる張り紙を出すと、そのことはすぐに、常連客の間で知れ渡りました。
【常連客】
「すごく寂しい」
「ものすごく残念。」
＜先月30日/営業最終日＞
【若大将 店主:藤井國廣さん】
「おはようございます」
いつもと同じように午前10時すぎに出勤した「若大将」の店主、藤井國廣さん。
【若大将 店主:藤井國廣さん】
「やれるだけやるだけです」
この日も店の看板メニューの山賊焼きを仕込みます。
開店30分前。店の前には、すでに行列ができていました。
普段は、午前11時の開店ですが、この日は15分早めて店をオープンしました。
【若大将 店主:藤井國廣さん】
「いらっしゃい」
いつもと同じように鍋を振る藤井さん。
この日もこだわるのは自分だけの味です。
一杯、一杯、心を込めて、仕上げていきます。
名物の山賊焼きを使ったラーメンも次々と注文が入ります。
最後の一杯を、思い出に残します。
【約30年の常連客】
「味もそうですけど、おやじさんの優しさですね。おやじさんの優しさが味と共に染みますね」
【家族で常連】
「子どもの頃から食べているので、実家のような安心感がある」
【常連客】
「フル活動で頑張ってね」
「お疲れさまでした」
藤井さんは、手が空くと客の元へ。
【常連客】
「おいしかった」
多くの客に愛されてきた「若大将」。
実はこの店名。
歌が好きだった藤井さんがオープン当時、人気だった加山雄三さんの愛称にちなんでつけました。
【常連客】
「私の祖父の頃から社長のところ（若大将）にずっと通っていて、もちろん息子も4世代で通わせてもらいました」
「マスターの人柄の良さでみんなが笑顔絶えない、食事処だけでなく、人生の憩いの場でいいお店だった」
【常連客】
「高校生の時から」
「40年くらい前」
【岡谷市から】
「ものすごく残念。残念でたまらないね」
昼時になり、店の前の行列は、さらに長くなりました。
午後1時を回ったころ、厨房に異変が…。
【若大将 店主 藤井國廣さん】
「みそあるかや～」
「従業員:あと5人前くらいかな」
「あと塩に切り替えて」
「ごめんね～ いい？タンメンでも」
「もうみんな終わっちゃっているんだよ。麺も全部終わっちゃって。野菜定食で良ければどうぞ」
食材が残り少なくなる中、最後は追加で炊いたご飯を使ってチャーハンを作り、午後2時前には、売り切れ。
「若大将」の45年を締めくくりました。
【若大将 店主：藤井國廣さん】
「惜しまれて身を引くというのもいいじゃないかなと」
「45年間、私がここに店を張ってやったことが自分なりに意味があったかなと思う」
半世紀近く松本駅前で腕を振るってきた藤井國廣さん82歳。
中華食堂の「若大将」は、みんなに愛されながら、現役を退きました。