◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１７日（日本時間１８日）、３連勝で２年連続ワールドシリーズ進出に王手をかけて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第４戦の敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。

今シリーズはチームの総年俸が約３億５０００万ドル（約５３０億円）で３０球団トップのドジャースと、３分の１程度の１億２２００万ドル（約１８５億円）で同２２位のブルワーズとの“格差対決”でも注目を集めている。ワールドシリーズ制覇を果たした昨季終了後も積極的な補強で新たな“悪の帝国”の呼び声も高まる中、「『金で優勝を買っている』と批判する声に対してどう答えますか？」と聞かれた指揮官は力説した。

「批判というものは常にある。確かに我々は市場の大きなチームだし、勝つことを期待され、ファンも勝利を求めている。収益の詳しい数字について私は話せる立場ではないが、オーナーシップはその多くを選手のために再投資している。それが理想的な形だと思っているし、全てのオーナーグループがそうあるべきだと思う。少し哲学的な話になるが、マーク・ウォルターを始めとする我々のオーナーグループが『競争者』として振る舞っていること、それこそがファンが望む姿勢だと思っている。どのチームのファンも、自分たちの球団がベストを尽くすことを望んでいるだろう。そういう意味で我々は他のどの球団にも劣らない努力をしていると自負している」と答えた。