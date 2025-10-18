¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¸½ºß¤ÏÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¡È»ñ»º²È¡É¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡Ê52¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤¢¤Î¶â¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡ÁµÕÅ¾¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤±¤ëÍÌ¾¿Í¡Á¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£º£Ç¯Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢»ñ»º²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÅê»ñ²È¡É¤ÇÂçÀ®¸ù¥Î¥ê¥Î¥ê¡ª¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤Î¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÈùÌ¯¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¤ª¤â¤·¤í³°¹ñ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤È¾Ò²ð¡£²áµî¤ËÃù¶â2²¯1000Ëü±ß¤¬¡Ö0¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë»ñ»º²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãù¶â³Û¤Î¹ÔÊý¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯Èô¤ó¤Ç¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÈÖÁÈ¤ÇÃù¶â³Û¤òÏÃ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¹ñÀÇ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£½Å¤¤¤À¤í¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öµí800Æ¬¡¢¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ìó9600Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿¤È»î»»¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯5·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¶â³Û¤¬Ìó7200Ëü±ß¤È¤·¡¢Á´À¹´ü¤ÎÃù¶â¤¬0±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢Ìó800Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹âµé¼Ö¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥±¥¤¥Þ¥óS¡×¤ò»ý¤Á¡¢ÈÖÁÈ»î»»¤ÇÌó600Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹¤µ500ÄÚ¤Î¹ë²Ú¤ÊÊÌÁñ¤ò2Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¡£5000ÄÚ¤Î»³¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ó¡¼¤Ï¡ÖÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê»ô¤¨¡×¤ÈÀâÌÀ¡£350±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ò¥è¥³¤¬¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë¤Ê¤êÍñ¤ò»º¤ß¡¢Íø±×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅöÁ³¶â¤â¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¶â¤Î²Á³Ê¹âÆ¤â¹ðÇò¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥·¥§¥¢¹©¾ì¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ó¡¼¤Ï1973Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Ï¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¡£O·¿¡£1995Ç¯¤Ë½éÍèÆü¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³°¹ñ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£99Ç¯¡¢·ëº§¡£2007Ç¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ëµ¢²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
