超特急、約14年の活動を経て『Mステ』初出演決定 8号車歓喜「泣いてます」「本当におめでとう」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、24日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）に出演することが発表された。同番組初出演となる。
2011年12月に結成し、12年6月にシングル「TRAIN」でインディーズデビューを果たした超特急は、約14年間の活動を経ての初出演となり、「NINE LIVES」を披露する。同番組初出演を受けて「やっとだよ！」「超特急が一つ一つ叶えていく姿をリアルタイムで見られて嬉しすぎます」「本当におめでとう」「泣いてます」「念願のMステだ〜」といった歓喜の声が寄せられている。
同日は超特急のほか、あいみょん（「ビーナスベルト」）、＝LOVE（「超特急逃走中」「ラブソングに襲われる」）、石川晟也（「オカンのLINE」）、Snow Man（「悪戯な天使」「カリスマックス」）、ZEROBASEONE（「ICONIK（Japanese ver.）」）、TOMORROW X TOGETHER（「Can’t Stop」）、FRUITS ZIPPER（「はちゃめちゃわちゃライフ！」）、宮本浩次（「I AM HERO」）が出演する（※（）内は歌唱曲）。
