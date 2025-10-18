ÅâÂô¼÷ÌÀ¡¢¡Ö³Ú¤Ê»Å»ö¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬¡¢¤¤ç¤¦18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ìÅì¡Ø½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤Ç»ØÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¤ª¤½¤í¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ½ÐÀîÅ¯Ï¯
¡¡¡Ö¡È´ØÅì1ÅÔ2¸©¡É½ÄÃÇ135¥¥í¡ªÂç»³°¤É×Íø¿À¼Ò¤«¤é¡È¹âÈø»³¡ÉÄÌ¤Ã¤Æºë¶ÌºÇ¶¯¤Î¡È¶â±¿¡É¿À¼Ò¤Ø¡ª7Ç¯¤Ö¤êÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ½éÅÐ¾ì¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤¬Àä¹¥Ä´¤¹¤®¡ª¥ä¥Ð¤¤¤è¥ä¥Ð¤¤¤èSP¡×¤ò2»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÁ÷¤ë¡£¥²¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¡¢17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ9¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÅâÂô¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âç»³°¤É×Íø¿À¼Ò¤Ç¡ÈÂç»³·Ø¤ê¡É¤ò½ª¤¨¤¿½ÐÀî¤È·§Ã«D¤Ï¡¢¸üÌÚ»Ô¤Ç¥²¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅâÂô¤È¹çÎ®¡£½ÐÀî¤¬¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅâÂô¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤â¡¢ÅâÂô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢º£Æü¤Ï¤Í¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤êÈÖÀë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢½ÐÀî¤È·§Ã«D¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÀÚ¤ì¡¢ÅâÂô¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î½¼ÅÅ¸ò¾Ä¤ËÂç¶ìÀï¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥Ö¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡×¤È¾Ç¤ëÅâÂô¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½¼ÅÅ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡½¼ÅÅ¸å¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿©Æ²¤ÇÌ¾Êª¤Î¡È¥¹¥Æ¡¼¥¥é¥¤¥¹¡É¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Å»ö³Ú¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Í¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¡£¤¢¤¢¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Í¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿¼¤¤¿ÍÀ¸·±¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÐÀî¤¬¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¼Â±é¤¹¤ë¤È¡¢ÅâÂô¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Þ»£±Æ»þ¤ÎÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
