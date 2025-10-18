¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢40ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à´°À®¤òµÇ°¤·¡ØÇú²»Àè¹Ô»îÄ°²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ù³«ºÅ¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤Î»îÄ°²ñÅÐ¾ì¤ÇÉ×¡¦¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¸ì¤ë
¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬¡¢11·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¼«¿È40ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole / Yumi AraI¡Ù¤Î´°À®¤òµÇ°¤·¡¢¡ØÇú²»Àè¹Ô»îÄ°²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï17Æü¡¢Åìµþ¡¦109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡¢Ì¾¸Å²°¡¦109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¦109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¤Î3ÅÔ»Ô¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡Ä¡ª¡ØÇú²»Àè¹Ô»îÄ°²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡¡ËÜÊÔ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤Î¥Õ¥ë»îÄ°²ñ¤È¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÆóÉô¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»îÄ°²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎGOH HOTODA»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Dolby Atmos¡ÊÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ï5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡Ë²»¸»¤ò¾å±Ç¡£µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï³Æ³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±ÇÁü¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤¿¡£Ä«1»þ¤«¤é¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¤ä¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¡ÖDARK MOON¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁü¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼ÂËÜ¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢É×¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡¢GOH HOTODA»á¡¢º£ºî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖSynthesizer V¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Î¥«¥ó¥ë»á¤¬ÅÐÃÅ¡£½é¤Î¡ÈYumi AraI¡ÉÌ¾µÁ¤ÎÍýÍ³¤ä¡¢À¤³¦½é¤Î¡ÈChrono Recording System¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢À©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ò¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë»îÄ°²ñ¤Ï2009Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¸æÎé¤ÎÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅìµþ¤ÎÌÏÍÍ¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole / Yumi AraI¡Ù¤Ï¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®Åª¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢Á´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù¤ÎOST¡Ö´ä¾Ì¤Î¤¤é¤á¤¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø°ËÆ£½áÆó¡Ö¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡×¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö±¨ÍÈ±©¡×¡¢imase¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖÊ¸ÄÌ -album version-¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØFORUM8 presents ¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â THE WORMHOLE TOUR 2025-26¡Ù¤â11·î17Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ72¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìó1Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡Ä¡ª¡ØÇú²»Àè¹Ô»îÄ°²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡¡ËÜÊÔ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤Î¥Õ¥ë»îÄ°²ñ¤È¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÆóÉô¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»îÄ°²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎGOH HOTODA»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Dolby Atmos¡ÊÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ï5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡Ë²»¸»¤ò¾å±Ç¡£µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï³Æ³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±ÇÁü¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤¿¡£Ä«1»þ¤«¤é¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¤ä¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¡ÖDARK MOON¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁü¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole / Yumi AraI¡Ù¤Ï¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®Åª¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢Á´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù¤ÎOST¡Ö´ä¾Ì¤Î¤¤é¤á¤¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø°ËÆ£½áÆó¡Ö¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡×¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö±¨ÍÈ±©¡×¡¢imase¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖÊ¸ÄÌ -album version-¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØFORUM8 presents ¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â THE WORMHOLE TOUR 2025-26¡Ù¤â11·î17Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ72¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìó1Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£