＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！ メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは！ いぎなり東北産の葉月結菜です！ 先日、メジャー1stシングルの“らう゛♡戦せーしょん”を無事リリースいたしました〜。これで本当にavex traxさんからメジャーデビューしたんだなぁと感じます！ 今までは「リリースイベント」というものをやってこなかったので、毎週末、各地方に行ってリリースイベントをできたのもとってもうれしかったです！ 多くの皆産に会いにいけてよかった！ そんなメジャーデビューをした私たちへのご褒美ということですが、リリースイベントを終えた後に1週間の秋休みをいただきました！ そこで旅行に行くことが私のご褒美です！ 旅行が大好きで、よく自然あふれる場所に行っているのですが、前もってお休みがわかることは少なく、連休も珍しいので今回の秋休みが1番のご褒美です！

「やっと予定を立てて遠出ができる！」。発表された瞬間からたくさんのお友達に連絡をしました！（笑い）。「秋休みやったー！」と言い過ぎると、「こんなに喜んでいいのかな？」という気持ちにもなりますが、いただいたからには「存分に楽しまなきゃ！」と思っています。なかなか行けないところに行って、きれいな景色を見て、おいしいご飯を食べることが私にとって1番のリフレッシュ法なので、今回もどこかの自然や景色を味わってきます！ （行き先はまだ内緒♡）

あと、ほかにあげたいご褒美は「家族でおいしいご飯を食べに行くこと！」。なかなか家族全員がそろうことが少ないので、私が集合をかけて、おいしいご飯屋さんに連れて行けたらいいな〜なんて思ってます！ 「おすしか焼き肉かなぁ！、誕生日だったし連れて行ってもらうのでもいっか！」

メジャーデビューできたこと自体がご褒美なのですが、いただいた秋休みで少しだけリフレッシュしてきたいと思います！ それではいってきまーす！【葉月結菜】

◆葉月結菜 2002年（平14）9月15日生まれ、23歳の宮城県産。誰よりも素直な東北産の副リーダー。愛称は「ゆな」。メンバーカラーは青。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。