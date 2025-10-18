Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó·ëº§¤Ç¹Í¤¨¤ëŽ¢40ÂåÃËÀ¤Î·ëº§Ž£¼ÂÂÖ
5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤¬¤´·ëº§¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¿´¤è¤ê¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤Ï¸ø³«¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È43ºÐ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï40ÂåÃËÀ¤Î·ëº§¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤òÅý·×Åª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤ËÀê¤á¤ë40Âå°Ê¾åÃËÀ¤Î³ä¹ç¤Ï¡©
9·î¤Ë¹ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2024Ç¯¤Îº§°ùÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§Ç¯Îð¤Î½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö2024Ç¯¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢·ëº§¼°¤äÆ±µï¤Ê¤É·ëº§À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¼Ô¡×¤Î½éº§Æ±»ÎÃË½÷¤Îº§°ùÆÏ¤Ï23Ëü1388·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á40ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î·ëº§¤Ï1Ëü8318·ï¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î7.9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½éº§Æ±»Î¤Î·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃËÀ¤Î1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤Ï43ºÐ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢43ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Î½éº§Æ±»Îº§¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢8773·ï¤Ç3.8¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë½éº§Æ±»Î¤Î·ëº§¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿ÃËÀ¤Î25¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢43ºÐ°Ê¾åÃËÀ¤Î·ëº§¤¬8773·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢40ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î·ëº§¤¬1Ëü8318·ï¤È¡¢¤ï¤º¤«3ºÐº¹°ã¤¤¤Î½¸ÃÄ¤ÎÈæ³Ó¤Ç2.1ÇÜ¤â¤Î·ï¿ô³Êº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨ÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â1ºÐ¤Ç¤â¼ã¤¤·ëº§¤¬¶Ë¤á¤ÆÍÍø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë40ºÐÃËÀ¤ÎÀ®º§¿ô¤Ï3222·ï¡¢43ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÀ®º§¿ô¤Ï1691·ï¤Ç¡¢40ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÀ®º§¤¬43ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÀ®º§¤è¤ê1.9ÇÜÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤Î¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¯Îð¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢40ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î·ëº§¤¬¤¤¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤«¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
43ºÐÃËÀ¤Î20Âå½÷À¤È¤Î·ëº§³ä¹ç¤Ï¡©
·ëº§»Ù±ç¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö40ÂåÃËÀ¤«¤é20Âå½÷À¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö20Âå¤«¤é30ÂåÃË½÷¤Îº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢40Âå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂç¹Ó¤ì¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ù±ç¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óº§³è¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬Æ±À¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÀÜÂ³¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÃæÇ¯ÃËÀ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë»Ù±ç¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê°Ê¾åÇ¯²¼¤Î½÷À¡×¤È¤Î·ëº§¤Ç¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢20Âå¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¿µ¶¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢43ºÐ¤Ç½éº§Æ±»Îº§¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿ÃËÀ¤¬20Âå¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤È°ìÂÎ¤É¤ÎÄøÅÙ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Á¤é¤âÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë43ºÐ¤Ç½éº§Æ±»Îº§¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿ÃËÀ¤Ï1691¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á29ºÐ°Ê²¼¤Î½÷À¤È¤ÎÀ®º§¤Ï220·ï¤Ç¤·¤¿¡£³ä¹ç¤Ç¤¤¤¦¤È13.0¡ó¤Ç1³äÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡Ö10¿Í¤Ë1¿Í¤Ï20ÂåºÊ¤À¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î½÷À¤Ø¤ÎÇ¯Îð¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤³¤½¤¬¡¢40Âå°Ê¾åÃËÀ¤Î·ëº§¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ëº§»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï43ºÐÃËÀ¤Î68.1¡ó¤Ï35ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤ÈÀ®º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö35ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤È¤Ê¤é·ëº§¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Åý·×Åª¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¿Þ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£35ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬27.6¡ó¤¬29ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤È¤Î·ëº§¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð58.4¡ó¡¢29ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð75.2¡ó¤¬29ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤È¤Î·ëº§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö20Âå½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤â20Âå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢29ºÐÃËÀ¤È30ºÐÃËÀ¤Î´Ö¤Ë17¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ÎÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£29ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð75¡ó¤¬29ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎºÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë58¡ó¤ËÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿1ºÐ¤Îº¹¤Ç¡ª¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë·ëº§¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Âå½÷ÀÂ¦¤¬¤ªÁê¼êÃµ¤·¤Î¸¡º÷¾ò·ï¤ò¡Ö29ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¡×¤È¹Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢30ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Ï20Âå½÷À¤Î¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¾å¤Ë´é¤¬¤¦¤Ä¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤¬20Âå¤ÎÁê¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤ÎÀº¿À¡×¤Çº§³è¤òÀµ¤·¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯ÆÉ¤à¿´Íý
¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯ÆÉ¤à¿´Íý¤Ï¡Ö³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Þ¡Ê29ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎºÊ¤Î³ä¹ç¡Ë¤ò¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢40ºÐ¤¬14.5¡ó¤Ç43ºÐ¤¬13.0¡ó¤Ê¤éÂçº¹¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÃËÀÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
À®º§·ï¿ô¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢466·ï¤«¤é220·ï¤ØÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20ÂåºÊ¤Î³ä¹ç¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÀ®º§¿ô¤¬ÂçÉý¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó·ëº§¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÎ±°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥³¥ë¥É¸ú²Ì¤ËÍ×Ãí°Õ
·ëº§»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤¬¼ã¤¤½÷À¤È¤ÎÀ®º§¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ºÝ¤Î·è¤áÂæ»ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¤Î½÷ÀÊ×Îò¤¬¤¢¤ë¡¢»Å»ö¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁêÃÌ½êÅÐÏ¿Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤á¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åý·×Åª¼ÂÂÖ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÄü¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¤é¤¬¼ã¤¤¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë·ëº§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤«¤â¼ã¤¤½÷À¤È·ëº§¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀº§³è¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢·ëº§¤·¤ä¤¹¤¤20Âå¤Î»þ´ü¤Ë´õË¾¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¸ú²Ì¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¸ú²Ì¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿´Íý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¸ú²Ì¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¿ÈñÍÑ¤¬Âç¤¤¤¡Ê¤ÈËÜ¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Û¤É¡¢¥³¥¹¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤ÆÉé¤±Àï¤«¤éÅ±Âà¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢Å¥¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¿´Íý¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Åê»ñ³Û¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Â»¼º¤¬Âç¤¤¤¿Í¤Û¤É¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê¿´Íý¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬ÃøÌ¾¿Í¤Îº§³è¤òÌÏÊï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëº§³è¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢½½Ê¬¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅ·Ìî ³¾Æî»Ò ¡§ ¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê ¿Í¸ýÆ°ÂÖ¥·¥Ë¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ë