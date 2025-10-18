

自民党と日本維新の会は連立政権を組むのか。首相指名選挙が迫っている（写真：アフロ）

高市早苗・自民党新総裁の政治戦略はすでに破綻し、高市トレードもいったん崩壊した。次は、経済政策および財政政策、つまり、自称「サナエノミクス」と自称「“責任ある”積極財政」が破綻する番だ。

2度目の「高市トレード」はないと言えるワケ

先に、高市トレードについて言及しておこう。日本株は、もう上がらないだろう。日経平均株価5万円は無理だ。もともと、バブルで過熱していたところへ、日本株だけ、面白がって高市トレードなどと囃して、日本のことをほとんど知らない海外筋が仕掛けたが、高市氏の政治的自滅で暴落した。

その後、目先の政権入りのためだけに媚びる政党の登場で、高市政権はやはり誕生するか、という見通しにすぐさま変わった。しかし株は戻らないだろう。なぜなら、高市トレードとは、高市政権の政策の見通し、その中身に反応したのではなく、「高市政権誕生！」というサプライズという「イベント」に反応しただけで、そのイベントは消費済みだから、2度目はないからだ。

今後は、為替と債券だけに注目することになるだろう。政治および政策が悪い方に傾けば、円安、債券安、いわゆる日本売りとなるから、為替と長期金利が日本経済の運命のバロメーターとなろう。日本株は、米国株次第であり、アメリカが良ければ、日本売りの影響は小さく、株安・円安・債券安のトリプル安は起きないが、米国株も不調なら、日本株も為替・債券とともに、暴落するトリプル安となるだろう。

さて、このように金融市場をわかりやすくしてくれたのは、高市氏の政治的自滅だ。それは、どこかの少数政党のすり寄りによって、回復したように見える。しかし、そうではない。この政権は、政治的な柔軟性を欠く政権であり、今後も政治的な行き詰まりは続き、最後は破綻するだろう。なぜなら、彼らは、自分たち組織の外の世界を見ておらず、状況判断を常に誤るからである。

本来とるべき政策に対して「180度逆」へ向かう高市氏

この狭い了見は、政治的な破綻だけでなく、経済の破綻をもたらすことになるだろう。経済は政治以上にごまかせない。周りの世界をまったく見ずに、お経のように、アベノミクスまがいの積極財政出動を唱えているだけなら、破綻へまっしぐらだ。しかも、根本的、原理的に最初から誤っていたオリジナルアベノミクスよりも、こちらはさらに悪い。なぜなら、経済状況に対してとるべき政策の「180度逆」へ向かっているから、さらに被害は大きくなるのである。

どういうことか。まず、高市氏が主張している経済対策は、経済対策ではなく政治対策だ。要はバラマキである。

物価対策と言っているが、物価を落ち着かせる効果はまったくなく、補助金を配ったり、ガソリン税などを下げたりするだけだ。これらは、海外の原油の売り手に流出し、純粋に日本以外の利益になる。

日本人ファーストどころか、日本経済ワーストだ。世界的に原油は暴落している。ガソリン価格が上がっているのは世界でほぼ日本だけで、理由は言わずもがな、円安である。

円安を止めないことには、所得の海外流出は永遠に止まらない。もちろん、円安が進めば、不動産価値、企業価値、ドルベースで見た日本株の価値はすべて下落する。鹿を蹴った外国人の国籍を高市さんが確認したのなら教えてほしいが、アメリカ、中国、ロシア、中東、どんな国であっても、日本を買い占めることが容易になる。所得、国富の流出政策である。

さらに、物価対策としてすら、逆効果だ。これは多くの識者が批判しているところだが、値上がりしているものに補助金を出すと、値上がりしているものへの支出は減らない。

だから、値上がりは止まらない。ガソリン車からEVへのシフトも進まない。ましてや環境に悪いディーゼルも減らない。電気代の節約のインセンティブもなくなる。代替エネルギーも省エネ技術へのイノベーションを阻害する。

補助金を通じての物価対策はインフレを加速させるだけ

第2に、要は、補助金だから、その分、必需品以外の支出にまわすお金が増え、需要が増加し、さらにインフレが加速する。コストプッシュ型のインフレからデマンドプル型のインフレにすると言っていて、まさにそのとおりになるのだが、「インフレプラスインフレ」でインフレが加速して、超インフレになるだけだ。それを抑えるために、金利を急激に引き上げざるを得ず、投資が抑制され、景気でさえ悪くなる。あらゆる意味で、逆効果の政策しか主張していない、ということだ。

積極財政も、もちろん最悪だ。それは財政破綻するからではなく、責任あろうがあるまいが（何に対してどういう責任を取るのか教えてほしいが）、いわゆるクラウディングアウトを起こす。

つまり、今は人手不足、リソース不足である。そこへ政府が無理して支出すれば、民間セクターは人手不足がさらに厳しくなり、部材もキーパーツも入手できなくなる。輸送も滞る。大阪・関西万博には人材を投入したから無事開催できたが、多くの公共工事、民間工事が止まった。関西の人件費や様々な部材、輸送費は上昇し、そもそも入手不可能になった。公共事業では、コストや工事期限が折り合わず、多くのプロジェクトが頓挫している。これが、経済全体で起きるのだ。

もし万博さえ成功すればいいのであれば、そうすればよい。だが、経済を長期的に発展させたいのであれば、重要なものからやっていく必要があり、政府の財政出動が民間のプロジェクトの邪魔をするのであれば、本末転倒、最悪である。

さらに、高市氏は、最先端科学分野を中心とする産業政策を主張しているようだが、本連載に昨年11月に執筆した（「半導体のラピダスはこのままでは99.7％失敗する」）ように、21世紀に成功した政府主導の先端技術のプロジェクトは、日本では1つもない。

それどころか、大失敗ばかりである。実際、ラピダスに対して、政府は何兆円もの巨額の支出を決めているが、民間企業の先端投資はごく少額にとどまり、地元が淡い期待を抱いて地元で建設と消費をしているだけである。

また、海外優良企業の誘致として最も成功した例と思われてきた熊本のTSMCのケースでさえ、先行きには暗雲が垂れ込めている。日本企業側の半導体への需要が弱すぎて、このままTSMCの投資拡大計画を実行するとオーバーキャパシティになってしまうから、TSMCは投資を縮小する可能性があるのでは、ということが一部で囁かれている。

民間企業には不可能なリスクの高い投資を政府がするのは自由だが、政府主導というのは、民間にやる気がないということであり、絶対に成功しない。資本調達がこれだけ容易な21世紀の金融経済の世界では、「民間にはできないが政府にならできることなど1つもない。

今「サナエノミクス」を実行したらどうなるのか

ただ、こんな議論をする必要すらないのは、高市経済政策という名の政治的バラマキ支出は、物価対策としてもまったく機能しないので（そもそも物価対策ですら実行できるかどうか政治的に不明であるし）、産業政策など、先の先の先で、それが実行される見込みはほとんどないからだ。

高市氏の政策はニューアベノミクスとも一部でいわれているらしいが、アベノミクスはそもそも理論的に間違っており、失敗ですらないが、しかし、それでもニューアベノミクスと言われるサナエノミクスよりは100万倍ましである。

2013年のアベノミクス開始当時（議論され始めた時、政権を正式には奪取する前）は、ドル円レートは一時80円割れ、日経平均は1万円割れであり、財政・金融の大幅出動は、考え方としてありうるものだった（異次元緩和はいかなる意味でも経済と金融市場を壊すが）。

しかし、現在の25年は、インフレ下での物価高対策であり、日経平均は4万円台後半でバブルが懸念されており、ドル円は1ドル＝150円前後、ドルも世界では弱者通貨であるから、日本円の弱さはほぼ世界一である。ここで財政出動、金利引き上げ阻止とは、赤子でもわかる正反対の政策であり、日本経済を真っ逆さまに墜落させるものである。

まあ、政治的に高市政策は継続不可能だから、現実的にはそんなに心配しなくてもいいのだが、この間違った経済政策と大同小異の政策を唱える政治家たちも一部いるので、警告はしておく必要はあるだろう。政治として責任をもって、日本経済を破綻させるというのだから、その結末を論理的に述べておくのが、学者の役割である。

積極財政こそ日本経済を停滞させると言える3つの理由

最後に、実際的な議論の必要性がより高いのは、責任ある積極財政の悲惨な結末の見通しであろう。積極財政は、現在の日本においては最悪である。財政破綻するかどうかの問題以前に、日本経済を停滞させているのは、積極財政のせいなのだ。

第1に、政府債務のGDP比の水準が200％を超えようが、300％を超えようが、確かに財政破綻するわけではない。誰かが（日銀が）国債を買い続ければ、政府は財政破綻しない。財政破綻はストックの問題ではなく、フローの資金の詰まりなのだ。

では公的債務のGDP比とは何を意味するか。それは、公的部門が、どれだけ民間経済から寄生虫のように吸い取っているかを表している。政府債務残高約1200兆円とは、政府が借金をしていなければ、民間に投下できた資金、潜在的な資本額なのだ。

経済成長は、資本と労働の投下量（およびその質）で決まる。その資本を1200兆円分、民間が投下する機会を奪って、政府部門に滞留させてしまっているということだ。そりゃあ成長するはずがない。事業投資は金融投資よりもリターンはほぼ常に高いから、米国10年物国債程度には事業投資によるリターンは最低でもあるはずだ。

すなわち、4％として、48兆円の事業利益を政府債務1200兆円で日本経済から奪っている、ということだ。GDP600兆円として、8％分、GDP成長率を低下させている。これでは日本経済の活力が失われるのは当然だ。政府債務GDP比200％でも財政破綻はしないが、日本経済は衰弱死する。

第2に、25年度予算歳出総額約115兆円のうち、国債費は28兆円であるが、もし、過去に日本政府が借金をしていなければ、この28兆円は自由に使えた、ということである。つまり、過去の借金のせいで、われわれは毎年30兆円程度を失っているのである。過去の人々が、財政支出、減税などによって利益を得た分、われわれは毎年30兆円失っているのである。

同様に、現在のわれわれが減税の恩恵を受ければ、将来の人々は、その分、お金を失い続けるのである。コロナの被害が欧米よりも圧倒的に少なかった日本で100兆円以上無駄遣いをしなければ、今、100兆円好きに使えたのである。それと同じだ。

科学技術予算が、現在少ないのは、過去に借金をしすぎて30兆円永久に利子を（および借金総額を発散させないために元本の一部を）払い続けなければいけないからであり、借金していなければ30兆円投資できたのである。そして、利子が最低水準でこのありさまだから、今後、利子が40兆円になることは確実である（その前に財政破綻するかもしれないが）。

財政出動をしても、日本経済が成長したことはない

第3に、これだけ過去の人々が一生懸命借金をして、財政支出を行ったのに、日本経済は30年間停滞したままである。つまり、財政出動しても、日本経済は成長したことはないのである。

「今年の財政出動だけは例外で、突然、日本経済が財政出動でテイクオフする」というのは、妄想以外の何物でもないし、誰も信じていない。高市氏支持の人々も、日本経済が財政支出、減税で成長する、と思って言うのではなく、俺たちが金（カネ）をもらっても、財政破綻はしないと言っているだけである。積極財政で経済が成長していると本気で思っている人は、実際には誰もいないのである。

こんなことは、今さら私が言うことでもない。積極財政出動をするたびに「円売り」「日本国債売り」が出て、世界の投資家たちは、日本破綻にベットしていくだろう。

株価が上がっていくのは、物価上昇と円安の分、インフレとなって上昇していくだけのことであって、ドルベースでは上昇しないし、海外から見れば、日本株が上がっているわけではない。それでも、国内株式投資関係者が喜ぶのは、彼らは、日本企業の成長から株式投資の利益を得るのではなく、日経平均という数値が大きくなるから、その差額で短期的利益を得るからである。

積極財政はインフレや資産インフレを助長するだけ

1ドル＝80円で日経平均2万円と1ドル＝160円で日経平均4万円では、ドルで考える世界の投資家にとっては、日本企業の株価が上がっているわけではまったくない。だが、日経平均を売買しているトレーダーにとってみれば、借金して日経平均を4万円で買って、4万4000円で売り、4万円の借金を返してしまえば、4000円残る。円がどんなに安くなっていても、4000円のプラスが、マイナスになることはない。

だから、ほとんどの株式投資家にとっては、実際に日本企業が成長しようがしまいが、数値上インフレが進むだけで、儲かるのである。これが、株式市場関係者が、インフレおよび資産インフレを望む理由である。だから、彼らは、インフレで生活者を苦しめ、日本経済を破綻させても、自分たちは儲かるからハッピーなのである。

積極財政（および異次元金融緩和）でインフレや資産インフレを起こすことは、そのためだけには役に立つのである。これが、生活者と株式市場関係者、誠実な日本国民と日本を利用するだけの投資家の、積極財政、異次元金融緩和に対する意見の違いを生み出す理由の1つなのである。

まあ、日本経済が滅んでも、株式トレードで儲ければよいのであれば、積極財政を支持するのにも一理あるかもしれない。

さて、今回の本編はここで終了だが、最後にノーベル経済学賞についてひとこと。13日、今年のノーベル経済学賞が発表された（ノースウェスタン大学のジョエル・モキイア教授ら3人）。昨年のマサチューセッツ工科大学ダロン・アセモグル教授らに続き、受賞テーマは経済成長である。

昨年は、新・国富論ともいえる、制度および政治が経済発展する国と経済的に衰退する国を分ける、という話だったが、今年は技術革新がどのようにして経済成長につながるか、というメカニズムに関する研究であった。関心のある皆さんは、ぜひ、ノーベル賞のサイトにある一般用の解説をお読みいただきたい。また、私と菊池信之介氏の、アセモグル教授に関する昨年の記事「国の経済発展をもたらすのは『政治制度』ではない」（2024年10月19日配信）もご関心あらば、ぜひ。

（小幡 績 ： 慶応義塾大学大学院教授）