「日本流から学ぶ価値がある」蘭メディアも上田綺世をべた褒め　リーグ戦でも“絶対的主役”に「この男は完全に開花した」

ブラジル戦での決勝点で上田の評価は、さらに上がったようだ(C)Getty Images

フェイエノールトの上田綺世がオランダリーグ再開を前に、はやくも脚光を浴びる存在となっている。クラブ加入3シーズン目の今季、開幕からの8試合でリーグトップの8ゴールをマーク。驚異的な得点力でチームを首位に押し上げ、さらに今月のインターナショナルウィークでも強烈なインパクトを残した。

【動画】伊東純也のCKから上田綺世が渾身ヘッド！ブラジル相手に歴史的勝利をもぎ取った決勝弾の映像

日本代表としてパラグアイ代表、ブラジル代表戦に出場。それぞれのゲームで得点を挙げており、ブラジル戦では3-2の劇的白星を呼び込む、決勝ゴールという大仕事をやってのけた。

クラブ、日本代表と、いずれも高いパフォーマンスを残している上田。シーズン序盤において、プレーヤーとしての大きな成長を印象付けている。もちろん夏から現在までの活躍ぶりにより、再開を迎えるシーズンへの期待も高まることとなり、日本人ストライカーの評価を改めて見直す声も聞こえてきている。

フェイエノールトの情報を発信する『FR12.nl』では10月16日の特集記事において、リーグ戦再開初戦に向け、「何といっても今週の絶対的な主役は、好調を維持しているアヤセ・ウエダだ」などと評し、日本代表でのパフォーマンスに言及。「彼は2試合で2得点を記録し、そのうち1点はブラジル戦での決勝弾だった」などと振り返った。

さらに、今季クラブでのゴール量産の内容も踏まえ、「長い間否定的に見てきたウエダのプレーを素直に認めるために、日本流の考え方から学ぶ価値がある」などと論じている。