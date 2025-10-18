北海道内ではこの週末、峠で雪が降る予報となっています。



札幌市内ではタイヤ交換や冬物商戦など冬支度が進んでいます。



札幌市内のタイヤ専門店です。



あわただしくタイヤ交換が進められていました。



この店では１日２０台から３０台交換作業をしています。



（タイヤ館桑園店 村田伸悟店長）「朝から閉店時間まで予約は入っている」



予約は１１月下旬まで埋まっていて、ピークは１０月下旬ごろだということです。

（鷲見記者）「ネットのサービスなどサブスクが定番となっていますが、なんといまタイヤにもサブスクが登場しています」



タイヤ４本と取り付け工賃など、メンテナンスも含めた月々の定額払いで初期費用が抑えられるサービスです。



（タイヤ館桑園店 村田伸悟店長）「タイヤも高価な買い物になっているので、（サービスが）始まったころよりは（利用者が）年々増えている」



冬の準備は札幌のデパートでもー



婦人服売り場の店頭にはコートがずらりと並び、冬物商戦がスタートしています。



（鷲見記者）「いよいよコートの季節がやってきました。ことしは気分が上がる明るい色がトレンドです」



２０２５年は白やベージュなど、どんな色にも合わせやすい「ニュートラルカラー」が人気です。



（ロートレアモン／ラエフ 斉藤真由美さん）「白すぎずベージュとグレーの糸が入った素材感が高級感がある」



客からの意見を取り入れた道民目線のコートです。



素材はウールで保温性が高く、１月２月の厳冬期でも使えるということです。



また、フードは深めで濡れにくいという雪国仕様になっています。

こちらのコートの特徴は北海道の冬にぴったりの暖かさ。



（コムサプラチナ 上坊寺祐希店長）「アンゴラ６０％・羊毛４０％使用で毛並みをそろえる仕上げなので肌触りが滑らかでやわらかい素材」



襟を立てれば首をすっぽり覆えるのでマフラーいらずです。



早くも始まる冬支度。



雪の便りが届けば、そのスピードは早まっていきそうです。