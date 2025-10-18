「怖い」「お化けみたい」。スタージ・ウェーバー症候群という、生まれつき血管の奇形が見られる病気を患い、顔の右半分に大きな赤っぽいあざをもつ村田志穂さん。学生時代はあざがあることで壮絶ないじめを経験し── 。

【写真】壮絶ないじめを経て暴走族に「今からは想像できない」金髪リーゼントの村田さん（4枚目/全15枚）

※本記事は「自殺」に関する描写が出てきます。体調によっては、ご自身の心身に影響を与える可能性がありますので、閲覧する際はご注意ください。

教科書に落書き、スカートはビリビリに破かれた

現在の村田さん。あざの範囲は徐々に広がっているという

── 生まれつき、スタージ・ウェーバー症候群という血管の奇形が見られる病気を患い、顔の右側に大きな赤っぽいあざがある村田さん。顔にあざがあることで、子どものころから苦労されたそうですが、ご自身であざを意識したのはいつくらいからですか？

村田さん：いちばんはじめは小学生くらいですね。男の子が私の顔を見て「気持ち悪い」と言っていたし、私はほかの子ほかの子とは違うんだなとは思いましたが、そこまで気にしていなかったんです。本格的に意識したのは中学生になってから。中学校は近隣の小学校から子どもたちが集まってひとつの中学校になっていましたが、中学から一緒になった人が私の顔を見て「怖い」「お化けみたい」と言い出して、いじめが徐々にはじまりました。

── 中学に入って早々に。

村田さん：早かったと思います。小学校から一緒だった友達も次第にいじめに加担するようになって、暴言を吐くとか、無視をするようになって、教科書に落書きをされるように。ものを隠されたり、体育の授業から戻ってきたらスカートがビリビリに破かれていたりすることもありました。いじめがエスカレートしていくと、殴る蹴るの暴力や、砂を食べさせられる、校舎の2階から落とされそうになったこともありましたね。

── あまりにひどい仕打ちだと思います。友達や先生に相談することはありましたか？

村田さん：相談できるような友達はいなかったし、中学2年生のときに先生に相談して、私と、いじめの加害グループで話しあいの場を設けてもらったんです。でも、加害グループのメンバーが、学校のなかでも明るくて目立つというか、べっぴんさんたちの集まりだったからかわかりませんが、先生が「お前ら、いじめなんてしてないよな」というような言い方をしていて、全然、話し合いをするような空気ではなかったですね。「こんな顔だから信じてもらえないんだ」と思ったし、学校や先生に不信感が募るだけでした。学校に行かずにだんだん家に引きこもるようになって、中学3年生になるころにはまったく行かなくなりました。

── ご家族に相談されましたか？

村田さん：親とは何度か話をして、母が学校に連絡してくれましたが、状況が変わることはなかったですね。母も無理に「学校に行け」と言わなかったし、ほとんど自室で過ごすようになりました。気づけば昼夜逆転の生活になっていましたが、中学3年生のときに、担任の先生がフリースクールを紹介してくれたんです。そのころには見るものすべてが敵に見え、親でさえ信用できなくなっていたころ。目の前にある鉛筆やコップですら敵に見えていて。

── 人だけではなく、ものですら敵に見えていたと？

村田さん：自分の部屋にずっと引きこもっていたので、幻覚なのか、ちょっと感覚がおかしくなっていたのかわかりませんが、ものでさえ敵に見えたし、自室にいても壁に押し潰されそうな感覚があったんです。だからフリースクールに行くなんてもってのほかだと思いましたが、親にうながされて、とりあえず行くだけ行ってみたような気がします。

夜の京都をバイクで駆け抜けて

中学3年生で初めて金髪にした。きょうだいとともに

── フリースクールは週1回程度だったそうですが、通ってみていかがでしたか？

村田さん：はじめは気乗りしなかったんですけど、1、2か月通ったあたりから徐々に周りの人とボソボソと短い会話をするようになりました。フリースクールには同じような年代の人たちがいて、私のようにいじめに遭った人や、学校に馴染めなかった人など、何かしら悩みを抱えていましたが、少しずつコミュニケーションをとるようになりました。フリースクールのスタッフや大元の支援センターの方々はよくしてくれましたし、スクールのみんなでスケートに行くこともありました。地元の中学とは違って、ここに来れば絶対的な味方がいるって思えたような気がします。

でも、なぜか途中でパッタリ行かなくなってしまったんです。フリースクールにいれば気が紛れることがありましたが、基本的には引きこもりで、自己否定が強かったんです。気持ちが滅入って「こんな顔で生きていくなんて嫌だ！」「ずっと引きこもったまま、みんなに隠れて人生を過ごしたくない！」とドン底な気持ちになって、命を絶とうとしたことは何度もあります。あるとき、そんな感情が爆発して家を飛び出してしまったことがありました。おこづかいを握りしめて行き先も考えずに電車に乗ると、たどり着いた場所が京都でした。

── 当時、和歌山に住んでいたそうですが、気づいたら京都にいたと。

村田さん：どうやって行ったのかハッキリ覚えてないんですけど。夜に京都の駅前をフラフラ歩いていると、同世代くらいで不良っぽい金髪の女の子に「どっから来たん？」と声をかけられました。すこし雑談だけすると、私の事情を探るでもなく、その子がバイクの後ろに乗せてくれたんです。バイクに乗ったのははじめてでしたが、怖さよりもとにかく風が心地よかった…！今まで味わったことがないような爽快感があって、今でもその感覚は覚えています。京都で2、3日彼女や彼女の友達たちと過ごし、いったん自宅に戻りました。

── ご家族は心配されたかと思いますが、いかがでしたか？

村田さん：心配したと思うし、今考えると申し訳なかったとも思いますが、とくに責められた記憶はないですね。あと、京都で出会った彼女が金髪だったので、自分も金髪にしたくなって、スーパーでヘアカラーの液を買って自分で染めたんです。金髪になった私を見て、家族は「すごく似合ってる」って言ってくれました。

その後は、京都で出会った彼女が大阪で遊ぶことが多かったので、私も大阪に行くようになりました。彼女がいろいろ友達を紹介してくれて、世界が急に広がったような気がしたし、早い段階で暴走族に入りました。大阪の友達の家を転々としながら、和歌山の実家にはあまり帰らないまま、中学を卒業することになりました。

常に見守り、支え続けてくれた人たちのおかげで

── 中学卒業後は、定時制の高校に通ったそうですね。

村田さん：昼間はバイトして、夜、学校が終わって21時くらいからバイクで走りに行きましたね。ただ、大阪に来てはじめて自分に仲間という仲間ができて安心したし、楽しかったはずなんですよ。でも、今考えるといつも孤独だったような気がします。当時はそんなこと考えなかったんですが、何か満たされないものがあったのか。

定時制高校は4年間通う予定でしたが、1年留年したので5年通って、20歳で卒業しました。このタイミングで暴走族は卒業。金髪も黒髪に戻して、仕事を探しはじめました。

── 高校を卒業して社会人になりましたが、途中で行かなくなったフリースクールを運営する支援センターの方から、定期的に連絡が来ていたそうですね。

村田さん：私がフリースクールに行かなくなっても、手紙をずっと送ってくれました。あるとき、私が高校生のときにバイクの免許を取ったので、久しぶりに支援センターに顔を出したんです。私の担当だった方に免許証を見せると、「バイクカッコいいな！すごいな！志穂ちゃん、やりたいことやってなんでもできるな」と言ってくれて、すごくうれしかったのは覚えていますね。

── ご家族もずっと村田さんを見守ってくれていたとか。

村田さん：ありがたいですね。私が引きこもったり、金髪にして、暴走族に入ったときも怒るでもなく、ずっと見守ってくれました。顔のあざでさんざんツラい思いをしましたが、家族や支援センターの方々をはじめ、京都や大阪で出会った友達など、常に支え続けてくれた人たちがいて、今の私がいるんだなと思います。

…

20歳で高校を卒業した村田さんですが、就職活動でも顔のあざが理由で苦戦が続きます。電車や街中でも配慮のない視線やいやがらせを受けますが、ある時期から気持ちに変化があったそう。再婚をしたここ数年は気持ちが穏やかになったからか、自分を徐々に認めることができるようになってきたそうです。現在はあざをもつ当事者として「痣とともに生きる会、フクローバー」を立ち上げて活動を続けながら、講演活動などにも励んでいます。

取材・文／松永怜 写真提供／村田志穂