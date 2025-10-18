歌手松任谷由実（71）が17日、都内で40枚目のアルバム「Wormhole／Yumi AraI」（11月18日発売）世界最速先行試聴会に出席した。夫でプロデューサーの松任谷正隆氏（73）も出席し、1年7カ月ぶりに夫婦で公の場に姿を見せた。

家庭での夫婦の様子を問われると、正隆氏から「四六時中話していますよ。朝8時から『1お茶』があって、『2お茶』が10時ぐらいからある」と日々、会話の時間を設けていると明かされた。由実も「1人の時間をつくりたくて早く起きてお茶の時間をつくったけど、（正隆氏が）交ざってきて『1お茶』ができた。今日は100年先の文化を見てみたいという話をした」と笑った。

AIとの共生をテーマに、荒井由実時代から現在に至るまでの数百におよぶ歌声を音声合成ソフトに学習させてアルバムを制作。AIの使用は歌声の生成にとどまったといい、「衝撃が次のフレーズを持ってくる。（AIは）人の心を動かせない。人の心を動かすのは人しかできないと確信した。自分がなくなってしまったらAIにのみ込まれてしまう。自分が強くあることが、AIと共生できるということだと思います」と語った。【野見山拓樹】