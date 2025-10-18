冬限定のきらめきを指先に♡マニキュリストのホリデー限定カラーが登場

パリ発のヴィーガンネイルブランド「マニキュリスト」から、この冬限定のホリデーコレクションが登場♡季節のきらめきを閉じ込めた3色のネイルカラーと、人気ケアアイテムが詰まった特別セットがラインアップ。透明感あふれるフェアリー、深みのあるモカ、色香を纏うプルーンなど、冬の指先を彩る美しいカラーたちがそろいます。心まで華やぐ限定コレクションをお見逃しなく♪

マニキュリストの冬を彩る3色の新作カラー

この冬の主役は、ホリデームードを纏う3つの限定カラー。

グリーン ナチュラル ネイルカラー 各15mL

価格：2,970円（税込）

**「フェアリー」**は雪の光を思わせるミルキーパールホワイト。角度によって表情を変える幻想的な輝きが魅力です。

**「モカ」**はビターショコラのように深みのあるブラウンで、洗練された大人の指先に。

**「プルーン」**は黒を溶かしたような濃密ベリートーンで、華やかさとミステリアスさを両立します。

グリーンフラッシュ ネイルラッカー 各15mL

価格：3,960円（税込）

また、環境にもやさしい植物由来成分を使用した「グリーンフラッシュ」シリーズからも同カラーが登場。専用リムーバーで簡単にオフでき、ジェルのような艶が続きます。

ホリデー限定♡特別なケアセットも登場

人気の「アクティブグロウラズベリー」を中心に、ネイルオイルと爪やすりが入ったホリデー限定ケアセット「ギミーグロウ」が登場。

ほんのり色づくピンクと自然な艶で爪本来の美しさを引き出します。乾燥が気になる冬の爪先をしっかり保湿し、やわらかな印象に。

ギミーグロウ

価格：4,400円（税込）

発売日は2025年11月5日（水）。公式オンラインショップ、京都BAL店、伊勢丹新宿店で一部先行販売も実施されます。

内容：アクティブグロウラズベリー、ユイルベルト（ミニ）、爪やすり

限定の輝きを指先に♡マニキュリストのホリデー限定

冬の訪れとともに、指先にきらめきを添える「マニキュリスト」のホリデー限定コレクション。幻想的な3色と、爪をやさしく整えるケアセットが、あなたの毎日をより華やかにしてくれます。

ヴィーガン処方のやさしさと、フランスらしいエレガンスを纏った特別なラインナップで、今年のホリデーシーズンを美しく彩ってみてはいかがでしょうか♡